Dragnea: „Cum aş putea să fiu trei-sud-muntean“?

CUM SE VOR NUMI? Dezbaterile privind structura euroregiunilor româneşti sunt din ce în ce mai intense. Cum se vor numi, ce judeţe vor cuprinde, câte regiuni vor fi sunt doar câteva dintre întrebările care stau pe buzele tuturor românilor, indiferent cât de mult sau puţin sunt implicaţi în procesul regionalizării. Aparent, regiunile vor fi realizate pe actuala structură a Asociaţiilor de Dezvoltare Regională. Referitor la numele pe care le vor purta ele, vicepremierul Liviu Dragnea a declarat că va propune ca regiunile să nu aibă „denumiri numerotate“, ci „să aibă în denumire nume proprii“, spre exemplu regiunea Moldova. El a explicat că o denumire precum regiunea „Trei Sud Muntenia“ nu i se pare oportună, întrucât locuitorii din zona respectivă sunt munteni, nu „trei sud munteni“. „Vom veni cu propuneri concrete în perioada următoare“, a afirmat vicepremierul Liviu Dragnea. El a spus că dacă regiunile vor conţine în denumire nume proprii, „se întăreşte foarte mult sentimentul de apartenenţă la comunitate“. „O să vedem la final şi procedura prin care vor fi desemnaţi cei care conduc regiunea, dacă vor fi numiţi preşedinţi regionali sau guvernatori. Vom stabili şi dacă vor fi aleşi în mod indirect eventual de către consilierii locali sau dacă se va face o conducere prin rotaţie în cei doi-trei ani de tranziţie, până la alegerile din 2016“, a afirmat Dragnea.

URGENŢĂ JUSTIFICATĂ Vicepremierul a mai spus că este important ca în acest an să fie înfiinţate regiunile, adăugând însă că întregul proces al regionalizării va dura câţiva ani. „Termenul pentru înfiinţarea regiunilor încă din acest an nu este unul scurt. Tot timpul se va spune că este prea scurt, pentru că nu este uşor să treci la un nou sistem administrativ“, a mai spus vicepremierul. El a explicat şi că prima mare dezbatere privind proiectul regionalizării va avea loc, mâine, la Academia Română. „Vor fi invitaţi toţi cei care au lucrat şi lucrează în diverse structuri, la proiectele de regionalizare şi descentralizare, urmând a fi prezentat şi dezbătut un prim Raport de progres, dar şi criteriile care stau la baza regionalizării, acţiune ce va fi urmată, câteva luni, de multiple dezbateri la nivel naţional“, a precizat Liviu Dragnea. El a spus că „este o datorie istorică şi civică“ pentru toţi preşedinţii de Consilii Judeţene, primarii localităţilor, dar şi pentru toţi liderii locali din PSD, „să sprijine proiectul regionalizării, explicând cetăţenilor necesitatea implementării proiectelor în 2013“, deoarece dacă în acest an nu se demarează procesul „va fi foarte dificil ori aproape imposibil“ să mai fie realizat în următorii şapte ani. „În 2013, fiecare stat membru al UE negociază cu CE acordul de parteneriat, adică programele operaţionale, modul cum vor fi cheltuiţi banii alocaţi. Am fost la Bruxelles, am vorbit cu reprezentanţi ai CE şi am obţinut angajamentul lor de a negocia cu România plecând de la ideea că vom înfiinţa regiunile până la finele anului. Dacă nu le înfiinţăm şi intrăm în 2014 tot cu actuala structură teritorial-administrativă, în următorii şapte ani nu o mai putem face pentru că va fi aproape imposibil să mai schimbăm această structură pe parcursul unui exerciţiu financiar care a fost negociat“, a explicat Liviu Dragnea.