Dragnea: Depuneţi plângere pentru înaltă trădare împotriva lui Iohannis!

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminică, în şedinţa Consiliului Naţional al PSD, că în repetate rânduri i s-a cerut României lucruri pe care alte state nu le-ar fi acceptat, inclusiv nesocotirea unor decizii ale Curţii Constituţionale.

„Ni s-a cerut să suspendăm legi adoptate de Parlament. Peste tot în UE parlamentele sunt suverane, reprezintă suveranitatea popoarelor. Nouă ni s-a spus să suspendăm legile. Pentru că conţin prevederi care nu ne plac. Dar sunt şi în alte ţări. Dar la voi nu merg. Ni s-a cerut să oprim proceduri de revocare. Să blocăm proceduri de numire şi revocare. Ni s-a cerut să nesocotim decizii ale CCR. Să modificăm şi propria Constituţie. Constituţia în 1991, înainte de a fi adoptată a fost avizat de Comisia de la Veneţia, înainte de a intra în UE, în 2003, s-a făcut cu consultanţa partenerilor externi", a declarat Liviu Dragnea,

"Acum se constată că tebuie modificată ca să dăm puteri preşedintelui Iohannis iar când nu mai e, revenim? Sau dăm: Klaus Iohannis, preşedinte pe viaţă în România. Dacă nu vrem asta, trebuie să luptăm. Despre România se spune că e o ţară prea coruptă pentru a fi un stat cu drepturi depline. O rezoluţie votată, nedreaptă care ne reproşeză lucruri care se întâmplă peste tot", a mai spus Dragnea.

Dragnea, despre Iohannis: Când a fost la Macron i-a spus că are vesta galbenă în portbagaj?

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminică, în şedinţa Consiliului Naţional PSD, că l-a urmărit pe Klaus Iohannis spunând că are vesta galbenă în portbagaj, dar se întreabă dacă i-a spus asta şi preşedintelui francez Emmanuel Macron.

"Jandarmii au acţionat disproporţionat, spune în rezoluţie, împotriva unor protestatari paşnici, care băteau jandarmeriţa, dădeau foc. Ieri, spunea Klaus Iohannis că merge să o încurajeze pe doamna premier din Marea Britanie, că el are vesta galbenă în portbagaj. Când a fost la Macron i-a spus că are vesta galbenă în portbagaj? Sau acolo tace mâlc? Acolo şi la întâlnirile cu ceilalţi lideri europeni. În aceeaşi intervenţie îi încuraja pe alţii să dea jos premierul guvernului ţării lui. Ăsta e Klaus Iohannis. În mod nedrept, cu complicitatea unor europarlamentari români, ţara noastră e ţapul ispăşitori al jocurilor de putere al marilor familii euoropene", a declarat Liviu Dragnea.

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a spus vineri, la Bruxelles: "Vestele galbene. Avem veste galbene în maşinile noastre, dar le folosim doar în caz de accident. Să sperăm că nu este nevoie".

Cel puţin 85 de persoane au fost reţinute la Paris, sâmbătă, pe fondul prostelor violente organizate de susţinătorii Mişcării "Vestele Galbene", la care au participat mii de francezi. Este pentru a cincea săptămână consecutiv în care sunt proteste violente.

Preşedintele Klaus Iohannis a avut recent, la Paris, o întâlnire cu omologul său francez.

Dragnea: Depuneţi plângere pentru înaltă trădare împotriva lui Klaus Werner Iohannis

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a cerut, duminică, deputaţilor Mircea Drăghici şi Florin Iordache, cu sprijinul ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, să depună plângere pentru înaltă trădare împotriva lui Klaus Iohannis, act premergător suspendării din funcţie a preşedintelui.

”Iohannis trădează interesele României. Spune de foarte mult că Guvernul României, că România nu este pregătită să preia preşedinţia Consiliului UE. Asta e act de trădare a intereselor naţionale ale unei ţări practicat de Klaus Werner Iohannis. Domnule Drăghici, Mircea Drăghici, împreună cu dl Iordache care este prieten la cataramă cu dl Iohannis şi cu sprijinul de specialitate al dlui Toader, vă rog ca după anul nou să depuneţi acea plângere pentru înaltă trădare împotriva lui Klaus Werner Iohannis”, a spus Liviu Dragnea la şedinţa CN al PSD.

Potrivit Constituţiei, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, cu votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor, pot hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui României pentru înaltă trădare. Propunerea de punere sub acuzare poate fi iniţiată de majoritatea deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui României pentru a putea da explicaţii cu privire la faptele ce i se impută. De la data punerii sub acuzare şi până la data demiterii Preşedintele este suspendat de drept. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Preşedintele este demis de drept la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.