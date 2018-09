Dragnea, despre acuzarea jandarmilor: Acţiunea Parchetului are ca scop timorarea forţelor de ordine

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, după şedinţa CEX, că acţiunea Parchetului General de a-i pune sub acuzare pe şefii Jandarmeriei are drept motiv timorarea forţelor de ordine, convingerea sa fiind că aceştia au reacţionat legal.

"Convingerea mea e că jandarmii au reacţionat legal. După părerea mea, această acţiune a Parchetului General are ca scop timorarea forţelor de ordine. Nu am văzut o acţiune împotriva celor care au fost violenţi şi au lovit", a declarat Liviu Dragnea, solicitat să comenteze punerea sub acuzare a şefilor Jandarmeriei Române.

Parchetul General a anunţat, vineri, că şeful Jandarmeriei Române, Ionuţ Cătălin Sindile, prim-adjunctul instituţiei, Sebastian Cucoş, dar şi şeful Jandarmeriei Capitalei şi coordonatorul intervenţiei forţelor de ordine în Piaţa Victoriei pe 10 august, Laurenţiu Cazan, sunt urmăriţi penal în dosarul violenţelor de la miting. Procurorii au mai transmis că ordinul de evacuare a Pieţei Victoria a fost dat cu încălcarea legii, ora 23:11 fiind consemnată în mod nereal, şi că un secretar de stat din Ministerul de Interne a exercitat presiuni asupra prefectului Capitalei pentru semnarea ordinului.