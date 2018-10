Dragnea, despre cum ar trebui organizat un referendum pentru ca mai mulţi oameni să voteze

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, spune că nu va exista o analiză în PSD privind prezenţa la referendum, deoarece nu a fost o campanie asumată de partid, susţinând că ar fi nevoie de un referendum fără prag pentru ca rezultatul să fie cu adevărat voinţa majorităţii.

„Nu trebuie să o justific eu (n.r.: prezenţa la vot). Am văzut tot felul de analize făcute de bună-credinţă, de rea-credinţă. Sunt câteva constatări. Noi stăm agăţaţi de un număr ipotetic de oamei care ar putea să fie prezenţi la referendum în România. Toţi ştiu că sunt milioane de români în străinătate. Plus boicotul pe care îl aplică la referendum. Eu am spus de-a lungul anilor, în momentul în care ar fi un referendum fără prag, ar veni mai mulţi la vot, pentru că ar vota și cei care sunt împotrivă”, a declarat Liviu Dragnea.

Acesta a spus că nu a fost o decizie în partid ca primarii să susţină campania.

„S-a spus că este referendumul meu, al PSD. Până la urmă a fost o voinţă de participare de 4 milioane de români, alţii au boicotat, ăsta e rezultatul şi mergem înainte. Nu putem face o analiză în interiorul PSD, pentru că nu au fost nişte alegeri la care să fi participat PSD. Am spus că PSD nu face campanie, ci doar o campanie de informare. Lucru pe care l-a făcut”, a mai spus liderul PSD.

Despre purtătorul de cuvânt al BOR: Cu foarte mare greutate mă abţin să dau un răspuns

Liviu Dragnea a declarat că se abţine ”cu foarte mare greutate” să răspundă afirmaţiilor purtătorului de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu, pentru că este respectuos. Bănescu afirmase că referendumul nu a atins pragul de participare şi din cauza asocierii cu Dragnea.

”Eu sunt creştin-ortodox şi sunt un om religios, nu practicant. Sunt şi foarte respectuos. Cu foarte mare greutate mă abţin să dau un răspuns, pentru că sunt respectuos”, a declarat Liviu Dragnea, întrebat ce părere are de afirmaţiile purtătorului de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu.

Referendumul pentru familie nu a atins pragul de 30% necesar validării din cauza politizării evenimentului, a asocierii cu Liviu Dragnea, dar şi pentru că întrebarea adresată electoratului a fost neclară, a declarat, luni, Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

Reprezentantul BOR a precizat, într-un interviu pentru RFI, că tema referendumului nu a fost dezbătută suficient de societate, iar la eşecul scrutinului au contribuit şi "dezinfomările din mediul online şi politizarea evenimentului".

"S-a spus clar este referendumul lui X... Evident, cei care au spus asta în spaţiul public s-au referit la domnul Dragnea, pe care l-au asociat într-un mod insistent cu acest referendum, ignorând faptul că actualii guvernanţi erau obligaţi să organizeze acest referendum. Acum sau mai târziu. Faptul că l-au organizat s-a transformat ulterior într-un motiv de politizare a acestei teme", a precizat Vasile Bănescu.

Dragnea, despre informaţia potrivit căreia referendumul ar fi fost un test pentru el

Preşedintele PSD i-a catalogat drept „tâmpiţi” pe cei care care au făcut publică informaţia potrivit căreia referendumul ar fi fost un test pentru liderul PSD, iar în cazul unui succes ar fi deschis drumul spre candidatura sa la prezidenţiale.

„Vine un tâmpit sau nişte tâmpiţi cu informaţii false şi apoi discutăm dacă ar fi putut fi adevărat ...”, a declarat Liviu Dragnea.

Acesta a mai spus, întrebat dacă PSD s-a implicat în mobilizarea populaţiei pentru votul la referendum: „Spuneţi că asta este capacitatea PSD de a aduce oamenii la vot? 3,9 milioane? Păi dacă PSD a adus 3,9 milioane la vot, în decembrie 2016, am avut 3,2 milioane. Ăsta e raţionamentul dumneavoastră”.