Dragnea despre noul dosar al Alinei Bica: ”Nimeni nu a intervenit la Victor Ponta pentru nicio propunere”

Președintele executiv al PSD, vicepremierul Liviu Dragnea, a comentat astăzi faptul că numele său, alături de cel al Alinei Bica, apare într-un nou dosar, afirmând că nu avea în fața cui să o susțină pe aceasta pentru funcția de procuror general și că "nimeni nu a intervenit la Victor Ponta". "Am auzit de nu știu ce acuzații că am propus-o eu pe Alina Bica să fie procuror general. Cui s-o propun și în fața cui să o susțin? Eu am spus-o și în public atunci și în BPN că (nu este — n.r.) niciunul dintre noi care să intervină la Victor Ponta pentru nicio propunere pentru că nu sunt propuneri politice. Nimeni nu a intervenit la Victor Ponta, nu numai eu. E foarte simplu", a afirmat Liviu Dragnea, la Palatul Parlamentului, înainte de ședința de ședința Comitetului Executiv Național al PSD. Alina Bica este cercetată de procurorii DNA într-un nou dosar, disjuns din cel în care fosta șefă a DIICOT este arestată preventiv, au declarat surse judiciare. Sursele au precizat că Alina Bica este suspectată că ar fi luat ca mită 3,5 milioane de euro prin intermediari de la omul de afaceri Ioan Niculae, pentru a tergiversa dosarul în care acesta este cercetat. Aceleași surse au afirmat că în dosar apar nume importante, printre care Liviu Dragnea și Ovidiu Tender.