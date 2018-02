Dragnea, despre Vâlcov: „Trebuie OMORÂT AZI, acum. Împușcat!”

16:07:57 / 09 Februarie 2018

PENTRU............

PLECAREA, pedelistilor din fruntea psd-lui, pedelistilor ai lui basescu traian, ati acaparat toata viata politica romaneasca, v-ati imprastiat in toate partidele si sunteti ca un venin care ati otravit politica romaneasca cu : hotia, excrocheriile, amantlacurile voastre, sunteti lipsiti de rusine si mila fatza de poporul roman si saracirea oamenilor care a atins cote maxime ca pe timpul lui boc emil, guvernarea lui dragnea liviu nicolae este defapt guvernarea boc lV, V, VI si cate or mai urma pana oamenii acestei tzari, nu au sa mai reziste si vor pune de vreo razvratire ca pe timpul guvernului ungureanu razvan si a urmat guvernul USL condus de V V PONTA ! Aduceti in fruntea psd-ului pe : V V PONTA si pe Crin Antonescu in fruntea pnl-ului si toate se pun in ordine, ca, cu basistii de : dragnea liviu nicolae, valcov darius si care or mai fi, tzara noastra se " duce de rapa " , ca pe timpul lui basescu traian, acum tot basescu traian conduce, dar prin mainile lui mai lungi : johanis kw, dragnea liviu nicolae, valcov darius............ , trebuiesc dati afara basistii din psd si din pnl !