Dragnea este de părere că președintele Iohannis ar fi trebuit audiat la DIICOT în dosarul Black Cube

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri că președintele Iohannis ar fi trebuit audiat la DIICOT dacă informațiile apărute în presă referitoare la o eventuală implicare a sa în dosarul Black Cube ar fi adevărate.

"Mi-a arătat cineva ce a apărut în presă, nici nu era un document foarte mare. Nu am alte informaţii. Dacă acel document este real, adică dacă acel document este o parte reală dintr-o declaraţie (...) şi se află la dosar la DIICOT, bănuiesc, prima întrebare pe care mi-o pun este: de ce nu a fost chemat preşedintele la audieri? Pentru că pe oricare alt cetăţean din România, dacă era menţionat în acest dosar sau în altele era chemat imediat, eventual şi cu mascaţii, să dea explicaţii pentru asta. Repet, dacă acest document nu este o făcătură şi nu a apărut în presă contrafăcut", a declarat Dragnea.

El a mai spus că ar fi greu de acceptat ca președintele să folosească ''acest tip de operațiune profund ilegală''.

''Practic, pentru ce, după cum ar reieşi din acel document, să o dea jos pe Kovesi. Că, practic, asta era ţinta Black Cube-ului după cum am văzut în ultimele luni de zile. Asta ar fi o dovadă maximă de ipocrizie, la televizor vii şi spui că tu susţii lupta anticorupţie şi pe cea care conduce această luptă Codruţa Kovesi şi tu, de fapt, în subteran, în mod ocult, vrei să o dai jos. Dacă acel document este real, faptul că până acuma nu a fost chemat la audieri este inadmisibil. Preşedintele nu poate să fie trimis în judecată, dar nu scrie nicăieri în Constituţie că nu poate să fie cercetat, nu există această prevedere şi nu există această imunitate. Repet, dacă ceea ce e acolo e real", a mai adăugat liderul PSD.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat vineri că nici el, nici Președinția nu au fost implicați în acţiunea Black Cube nici formal, nici informal, afirmând că acuzaţiile care i se aduc SRI sunt ''caraghioase'' şi că i-a cerut procurorului şef al DIICOT să lămurească integral speţa.

''Au fost vehiculate anumite scenarii care sunt … cred că popular li de spune făcături. Pot să vă lămuresc integral şi definitiv asupra rolului preşdintelui şi Preşedinţiei. Aici vreau să fiu foarte clar şi să spun fără echivoc: preşedintele şi Preşedinţia nu au protejat, nu au fost implicat în absolut niciun fel în această acţiune numită Black Cube nici formal, nici informal'', a afirmat Iohannis la Bruxelles, solicitat să comenteze informaţiile vehiculate de anumite televiziuni potrivit cărora el şi directorul SRI ar fi implicat în operațiunea ''Black Cube''.

El a precizat că i-a cerut procurorului şef al DIICOT ''să facă ce vrea, când vrea şi cum vrea'', dar să lămurească integral speţa.

''Acuzaţiile care am înţeles că i se aduc SRI… păi, este caraghios. SRI nu numai că nu protejat acea acţiuni, ba a participat şi a contribuit decisiv la prinderea infractrilor. Că unii infractori s-au gândit că probabil să bine sau este interesant să spună în România că SRI şi preşedintele îi apără, sigur cine are plăcerea să se uite mult la filme cu spioni poat găseste o plăcere în asta, dar aceste afirmaţii sunt total, total nefondate, iar mai mult nu am ce să vă spun'', a spus șeful statului.

Întrebat dacă este de părere că sunt instituţii care cunoşteau problema şi nu au făcut nimic, el a afirmat că nu are datele din dosar, dar personal consideră că nicio instituţie a statului român nu a protejat infractorii.

''Eu nu am datele din dosar, sunt la DIICOT, dar pot să vă spun o părere personală. Nu există instituţie din România care a protejat infractori. Că unii provin din instituţii şi poate s-au erijat în reprezentanţii acelor instituţii asta am mai văzut-o, dar o instituţie a statului român să protejeze infractori aşa ceva nu se poate'', a concluzionat Klaus Iohannis.