Dragnea, întâlnire cu Tăriceanu şi Toader. OUG pe legile justiţiei şi amnistia, pe masa discuţiilor

Liviu Dragnea va avea o întrevedere la Parlament cu Călin Popescu Tăriceanu, şi cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, pentru a discuta despre o ordonanţă de urgenţă pentru legile justiţiei, dar şi înlăturarea efectelor protocoalelor şi o OUG pe amnistie, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

Tudorel Toader şi Călin Popescu Tăriceanu sunt aşteptaţi în biroul lui Liviu Dragnea, de la Camera Deputaţilor, în cursul zilei de joi, pentru a discuta despre o posibilă ordonanţă care să pună în acord legile justiţiei cu observaţiile Comisiei de la Veneţia, dar şi care să rezolve problema protocoalelor şi a amnistiei şi graţierii, au spus surse politice pentru MEDIAFAX.

Potrivit surselor citate, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, este aşteptat să vină cu răspunsuri pentru cum va arăta forma finală a ordonanţei şi conţinutul acesteia.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri seară, că membrii Comisiei de la Veneţia au fost de acord cu OUG pentru legile justiţiei şi că joi va trimite draftul la CSM pentru aviz, urmând ca, săptămâna viitoare, să fie adoptată ordonanţa.

„Draftul l-am trimis înainte. (...) Am luat soluţie cu soluţie, am discutat-o cu argumente şi contraargumente. Am avut şapte propuneri, toate au fost agreate, fiecare au fost considerate necesare pentru evitarea unor disfuncţionalităţi. Care e actul normativ prin care putem corecta legile justiţiei? Ordonanţa de Urgenţă. Noi ştim că Comisia de la Veneţia nu e deschisă la OUG, dar nu-i deschisă la ordonanţele care au rolul de a ocoli procedura parlamentară, constituţională. În cazul acesta, e vorba de preîntâmpinarea unor mai efecte mai puţin dorite. (...) Dânşii au agreat de comun acord, au exprimat agrementul pentru adoptarea unei OUG în sensul celor discutate”,a declarat Tudorel Toader la România TV.

Toader a subliniat că în cursul zilei de joi va trimite Consiliului Superior al Magistraturii draftul aferent ordonanţei.

„Voi face apel la CSM să dea un aviz cât se poate de repede ca săptămâna viitoare să poată fi adoptată ordonanţa de urgenţă”, a mai spus Toader.

Precizările vin după ce Tudorel Toader a declarat, miercuri, înainte de discuţia cu membrii Comisiei de la Veneţia, că are câteva soluţii pentru o posibilă ordonanţă de urgenţă ca să coreleze legile justiţiei cu recomandările acestora.

Ministrul Justiţiei a participat la şedinţa de joi a Guvernului care a început în jurul orei 13.30 şi care este în desfăşurare.