Dragnea, ironic: Șefii parchetelor „tremură“ de frica monitorizării lui Tudorel Toader

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a ironizat, joi, concluzia Raportului prezentat de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, privind rămânerea sub monitorizare a şefilor parchetelor, el arătând că a văzut că aceştia „tremură de frică” din cauza acestei monitorizări. Dragnea a declarat, joi, că este nemulţumit şi dezamăgit de Raportul prezentat de Toader, care conţine o argumentaţie în favoarea revocării şefilor parchetelor şi o concluzie privind menţinerea acestora în funcţie. Solicitat să comenteze faptul că, deşi nu li s-a cerut revocarea, şefii parchetelor rămân sub monitorizare, Dragnea a precizat, ironic: „Da, şi am văzut că tremură de frică procurorii şefi...”. El a subliniat că nu îşi asumă decizia ministrului Justiţiei privind menţinerea în funcţie a şefilor parchetelor. Astfel, întrebat dacă PSD sau coaliţia de guvernare asumă decizia lui Toader de a-i menţine în funcţie pe procurorii şefi, Dragnea a răspuns: „Eu nu mi-o asum”. Liderul PSD a mai spus că Toader nu va fi evaluat în această speţă de către Comisia de monitorizare a activităţii Guvernului de la PSD. „Nu îl evaluează nimeni. Sunt cuvintele mele, sunt afirmaţiile mele ca preşedinte al partidului, sunt suficiente”, a spus Dragnea. El a mai spus că îi este foarte greu să explice raţiunile deciziei lui Toader. „Îmi este farte greu să explic asta. Ieri (miercuri, n.r) am fost sincer destul de dezamăgit, nu supărat, nu altceva. Din acest motiv nu am vrut să ies până astăzi. Nici nu vreau să-mi cheltui toată energia să înţeleg de ce s-a întâmplat asta. O fi avut întâlniri, n-o fi avut, nu ştiu”, a mai spus Dragnea.

Întrebat dacă Toader ar trebuie să demisioneze de la ministerul Justiţiei, Dragnea a răspuns: „ Nu, îi urez foarte mult succes la Justiţie”.