Dragnea: „Nu Iliescu e de vină că am pierdut alegerile”

Preşedintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, a declarat, astăzi, că Victor Ponta a pierdut alegerile prezidenţiale ”şi din cauza etichetei de comunism”, asociată PSD, el arătând, pe de altă parte, că Ion Iliescu nu e de vină pentru eşec şi că acesta are locul său bine stabilit în istoria PSD. Întrebat dacă e de acord cu Ion Iliescu, potrivit căruia alegerile nu au fost pierdute din cauza etichetei de comunism, asociată PSD, Dragnea a răspuns: ”Nu, pentru că alegerile au fost pierdute şi din cauza acestei etichete”. ”Eu nu am spus că e vina domnul preşedinte Iliescu. Dar s-a strigat asta, s-a scris pe Facebook, s-a spus la mitinguri, au spus oamenii, a fost una din cauze. Dar nu e de vină Ion Iliescu. Asta ar fi chiar culmea, să dăm vina pe Ion Iliescu. Categoric nu”, a adăugat Dragnea. Întrebat dacă Iliescu ar trebuie să facă un pas în spate sau în lateral şi să nu mai apară public lângă liderii partidului, Dragnea a spus: ”Eu nu am folosit niciodată această expresie, că nu suntem la un ansamblu de dansuri într-un partid, sincer”. ”Şi domnul Iliescu are locul lui foarte bine stabilit atât în istoria partidului, cât şi în istoria României. Nu este problema Ion Iliescu. Categoric nu. Ion Iliescu a făcut pentru această ţară ceea ce nu au făcut mulţi la vremea respectivă şi pentru asta e respectat şi recunoscut de foarte mulţi oameni. Nu din cauza lui Ion Iliescu am pierdut noi alegerile, categoric nu”, a subliniat Dragnea. Întrebat cum îşi propun social-democraţii să dea deoparte eticheta de „comunişti”, Dragnea a spus că încă nu se ştie. ”Încă nu ştim. Dacă cineva are acum răspunsul, îl primim cu dragă inimă”, a afirmat Dragnea.