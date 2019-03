Dragnea nu renunță la descentralizare. „Sistemul ocult nu vrea acest lucru”

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminică, la Gorj, că nu a renunțat la proiectul ce vizează descentralizarea, chiar dacă unii vor doar puterea de la București, pentru ca autoritățile locale să stea „cu mâna întinsă”. „Unii spun că deciziile se iau la București. Habar n-au. Asta spun cei care nu și cunosc țara, cei crescuți în eprubete politici și laboratoare. Nu știu că viața e la Giurgiu, Botoșani, Bistrița, unde trăiesc oameni. Am muncit mult cu Vasile Dâncu în 2013 să descentralizăm România. Am avut piedicile întregului sistem. Nu am renunțat la proiect, trebuie să ducem decizia și mai aproape de comunități. Nimeni din acest sistem ocult nu vrea acest lucru, el vrea toți banii și decizia la București, iar comunitățile locale să stea cu mâna întinsă”, a declarat Liviu Dragnea. Liderul PSD mai spune că doar cine își urăște propriul popor poate gândi așa. „PNDL e un proiect conceput de mine alături de Sevil Shhaideh. Programul dezvoltă comunitățile locale. Înseamnă ulițe asfaltate, alimentare cu apă, piețe, baze sportive, bazine de înot. De ce îi deranjează pe ei? Dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că vor ca oamenii să trăiască rău ca să sădească semințele urii. De ce își urăsc acești oameni atât de mult conaționalii? Pentru că ei nu fac politică pentru oameni. Singurul partid care face politică pentru oameni e PSD. Ei vor dezbinare. Aduceți-vă aminte că de câte ori au câștigat prin dezbinare, vorbind numai despre ură și dușmănie. Au ajuns la guvernare și tot ce a construit PSD s-a prăbușit. De ce când am fost noi la guvernare, a fost mereu creștere economică. Sunt interesați doar de ei și de stăpânii lor, de cei care îi comandă, care au obligații. Nu vor putea simți românește niciodată. Toți, mai vechi, mai noi la politica la cheie alui Iohannisnu au decât un demers: să provoace dezbatere bazată pe ură, dezbinare. De ce? Pentru ca România să fie un stat dezbinat. Numai niște oameni care își urăsc poporul pot acționa așa”, a mai declarat Dragnea.