Dragnea: „Preşedintele e implicat direct în condamnarea mea”

10:54:14 / 14 Iulie 2018

GURA LU MATĂ WC PUBLIC.

Basisti împuțiți PDL PNL CIUMA NEAGRĂ Tu Chiar nu conștientizezi că încă susții un sistem ticăloșit... Ție și altor jigodii ce dovezi mai aveți sa. dați seama că PDL PNL CIUMA NEAGRĂ USR și pmp sânt part organizații de tip MAFIOT .Au încercat și chiare reușit ...în parte .. să prostească imbecili că tine că schimba duși numele din PDL în PNL sânt alt....Partid !!!!... Vorbă bună are românul..Lupul își schimbă părul dar nu și năravul...Și au păstrat identitatea ..a popularilor europeni.... Și-au păstrat chiar și sediul ..Unul in care stafia lui Traian Băsescu sălășluiește ...Un loc malefic... ALDE e singurul partid Liberal autentic care luoari pt drepturile și libertățile fundamentale ale romanilor...Pe care PDL PNL CIUMA NEAGRĂ le-a transformat Tu.... LUX !!!!!!...Da Tu jegule ești prea imbecil să-ți dai seama ...Ai căcat in loc de CREIER .. Ești făcut la beție la fel ca toți BASIȘTII ÎMPUȚIȚI PDL PNL CIUMA NEAGRĂ ...Sa va i-au tot. Neamu n pula.