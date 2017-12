Dragnea propune retragerea OUG privind modificarea Codurilor penale

16:33:03 / 04 Februarie 2017

Tupeu de condamnat penal

Cat tupeu sa ai, ma refer la Dragnea, sa te erijezi in salvatorul Romaniei, tu, cel care i-ai dat foc? "Oameni responsabili fiind, nu putem asista la sfărâmarea României din cauza iresponsabilității președintelui Iohannis" ... pai ce, a dat Iohannis ordonanta in cauza? cat tupeu sa ai sa instigi la violenta, insistand iar si iar ca oamenii sunt nervosi si ca el nu stie daca ii poate tine in frau, afirmand ca "cu speranța că acest lucru îi va convinge și pe membrii și simpatizanții noștri să nu iasă în stradă, escaladând tensiunile" ... pai milionul ala de oameni cu care speriati Romania nu vin singuri, ei trebuie adusi in Bucuresti, deci nu este vorba daca ei vor sa vina ci daca voi vreti sa ii aduceti sau nu ... nu m-ar mira ca Grindeanu sa se "opuna" chipurile, nu m-ar mira ca sa iasa la iveala cine stie ce chichita legala care sa spuna ca " ne pare rau, noi vrem dar legal nu se mai poate face nimic pentru a preintampina ca OUG sa intre in vigoare ...