Dragnea și Grindeanu, invitați la învestirea lui Trump, Iohannis nu

09:30:25 / 17 Ianuarie 2017

Alegerea prieteniilor

Nu inteleg ce treaba are Eliot cu invitatia semnata de Presedintele Trump,Presedintele Trump s-a inconjurat de oameni cu multa experienta si care nu sunt la prima tinerete.Cert este faptul ca din tarile UE numai presedintele Cehiei l-a sustinut si dupa cum se pare numai acesta este invitat.Domnu Iohannis era in tabara hilariyana ca si don Basescu de altfel.Se pare ca in USA liberalismul iluminat incepe sa iasa din procesul haotic si trece la o organizare bazata pe realitate.Cunoasteti vreun Presedinte american care sa-i dea flit unui jurnalist CNN,Sa spuna ca numai prostii sustin ca relatiile cu Rusia trebuie sa ramana incordate?Tillerson o spune clar;.,, Trump chiar i-a indemnat pe cei din administratie sa ca parerile sa si le spuna fiecare liber,in gura mare dar toti trebuie sa aplice politicije Presedintelui''. Trump, miliardar cu afaceri in toata lumea,nu are aliati sau dusmani eterni ,ci numai interese eterne si datoria lui de acum ,ca Presedinte SUA este sa urmareasca interesele SUA pentru ,,A face America sigura,mareata''