Dragnea şi Tăriceanu, chiulangii-șefi ai Parlamentului

09:25:56 / 31 August 2017

EROII MEI SUNT DOI COCOSI

Stiinta n-a reusit sa lamureasca cum este posibil ca in Romania , sa se ajunga la situatia in care , cu ajutorul alegatorilor si complicitatii dintre partide , indivizi obscuri care nu s-au remarcat cu nimic valoros in viata , sa ajunga in functii politice si administrative de nivel national ,lideri de partid si de stat . Te duce gandul la faptul ca Romanina s-a transformat intr-o mocirla din care ies la suprafata basici goale care plesnesc inutil . Poporul bun la suflet , usor de prostit cand e vorba de politica ,in loc sa-i striveasca in faşă , I-a crescut si I-a omenit cu drepturi si avantaje nevisate . Cei doi din poza , se deosebesc doar prin mustata si sunt asemanatori prin atitudinea dispretuitoare faţă de Parlament . Si daca s-ar duce la toate sedintele ce ar face ? Cu ce ne=am alege de pe urma palavrelor lor ? Specialitatea parlamentarilor ( parlamentar = palavragiu ) este , asa dupa cum bine a scris Arghezi , sa interpeleze . Toata activitatea alesului neamului are la baza numarul de interpelari .Bolile ţării se vindeca prin interpelari , ca durerile de spate cu ventuze . A le vorbi parlamentarilor , este ca si cum le-ai vorbi curcilor din ograda .Cat inteleg curcanii, tot atat inteleg sdi ei . Il vezi pe cate unul cum se umfla , se scoala de la locul lui si dupa ce face cativa pasi spre microfon , se intoarce la loc , se dezumfla , pentru ca , in picioare a priceput ceea ce nu pricepuse sezand .Dragnea si Tariceanu nu se ridica nici macar la nivelul celor care pun problem vitale pentru soartta natiunii : Ce e mai mic ca pepenele verde ? Oul .Ce e mai mic ca oul ? Icra ! Cei doi eroi fotogenici care au speriat si Vestul si Estul , impreuna cu slugile lor parlamentariste , ar trebui sa voteze o lege prin care sa se decida ca Parlamentul sa fie legat de pscarie , direct , printr-un tunel . Daca nu exista fonduri pentru asa ceva , parlamentaristii nostril ar trebui sa nu exagereze si sa se mentina , in frunte cu fruntasii lor , pe fagasul normal : furnituri , comisioane , lovituri sub centura , atacuri fratesti , calomnii si mentinerea cu orice pret in fruntea parlamentului a celor doi geniali lideri , Dragnea si Tariceanu , pe care poporul îi adora si admira .