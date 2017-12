Dragnea, Tăriceanu şi Ponta nu au fost invitați la ceremoniile de 1Decembrie

10:42:56 / 25 Noiembrie 2016

Malai .Mare salam de Sibiu

Cum poti fi asa basist in gandire!.De cand sau infratit cu mafia pdl ista Pnl au inceputut sa gandeasca bashit!.Cum poti numi infractori oameni ca POnta ca Tariceanu care nu au fost dovediti im instanta asa cum insasi EL Salam de.Sibiu a facut o prin" achizitia" furtul acelor case care au fost retrocedate adwvaratilor proprietari..Iar despre Liviu AH este un erou al luptei contra dictaturi basiste BOC iste.. La fel ca un erou al revolutiei din 1989 !..Imseamna ca si ei eroii de la revolutie au fost niste infractori care la fel au daramat un dictator la fel ca Basescu dar care a facut mai putin rau romanilor ca guv BOC.LIVIU e un erou.Numai condamnandu l mafia bashita a reusit sa prosteasca mil de romani idioti ca in 2012 in timpul referendumului de demitere al dictatorului a fost lovitura de stat..Minciuni care sau dovedit False in stenogramele WilLKLiKES date de fostul ambasador din acea vreme la BuC al USA ca referendumul a fost unulCORECT .PS Nu si pt proc comunista M10