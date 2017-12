Dragnea: Un război politic și instituțional în România nu va avea câștigători

20:16:07 / 02 Octombrie 2017

DRAGNEA NE AVERIZEAZA

Sa speram ca va veni vremea ca noi sa ne rusinam ca am ajuns in asa hal de degradare civica incat am ales sa ne hotarasca destinele un astfel de politicianist cu nimic deosebit de ceilalti " alesi " pana acum . Este suficient sa ai rabdarea sa citesti ineptiile provocatoare ca sa intelegi unde " bate " Catavencu . Adica , ne avertizeaza el , sa fim cuminti si sa suporta gasca de nemernici indiferent de culoarea politica , altfel vom cadea victima " razboiului politic " . Care razboi politic ? exista un razboi in Romania , un razboi declarat de nemernicii alesi cu mana noastra , nu cu mintea , in care lupta se duce pentru realizarea jafului total , imbogatire rapida si condamnarea la o viata fara speranta , intr-o tara fara viitor . Cine vrea sa vada in ce hal a ajuns Romania , sa faca orice sacrificiu si sa viziteze Turcia . Ramai uimit cand vezi ce au fost in stare sa faca turcii in ultimii douazeci de ani . Recent s-au dat in folosinta metroul de sub Bosfor , se lucreaza la un nou pod , autostrazile strabat Turcia in toate directiile , turistii sufoca Turcia , numai la Istambul vin anual peste un million de turisti . Si in Turcia au loc " razboaie politice " dar ele nu afecteaza economia turca . Sa fim cuminti si sa ne lasam prostiti la infinit . Dragnea vrea pace sociala si politica . In loc sa vada ca toate promisiunile facute demagogic sunt anulate de realitatea cruda pe care o traim . Dragnea are nevoie de tapi ispasitori . Acum sunt vinovate bancile si cei care nu inteleg ca PSD are nevoie de colaborare cu toate partidele ca sa nu faca in continuare nimic . Cu nerusinarea caracteristrica , Dragnea ne anebinta ca daca nu este lasat sa " ne lucreze " va fi vai si amar de capul nostru . Mare istoric , politician si sociolog fiind , Dragnea stabileste etapale istorice , mizeria si blestemul Romaniei incepand din 2005 , ignorand ca in perioada 1990 - 2005 s-au pus bazele jafului organizat , a decadentei politice si ociale , a degradarii economiei , a invatamantului , si sanatatii . Dar si mai grav este faptul ca ne ameninta diurect cu consecinte grave daca intervenim in politica dusa de partidele politicianiste care ne vor fericirea cu orice pret . Faptul ca-l apara pe Tariceanu nu ne mira . Credem ca va veni si vremea socotelilor . Pana atunci sa dormim linisititi si sa profitam din plin de marile avantaje si binefaceri oferite de regimul Dragnea - Tariceanu .