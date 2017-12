Dragnea și Plumb, în luptă directă pentru șefia PSD

07:33:14 / 22 Iulie 2015

sefia psd

Partidul cel mai puternic si cu oameni bine pregatiti dintotdeauna ar face o alegere foarte buna daca o sa-l aleaga pe Dragnea in fruntea partidului este bine pregatit are ceva din gindirea politica a inaintasilor si dna Rovana este bine pregatita dar Romania nu este bine primit un sef de partid femeie. Partidul trebuie sa se aseze parca a intrat necuratul care firesc este Basescu prin interpusi s-a despartit ISL, vrajba Crin Viorel, despartire vrajba Iohanis guvern acum vrajba in partid suntem tara scandalurilor mai sunt oameni pregatiti de calitate dar care deja sunt urmariti de frica fica DNA, frica DIICOT, frica ascultarilor telefoanelor etc esti santajabil tot timpul si in pat daca esti cu o persoana te asculta tovarasii nu mai ai intimitate.....am ajuns de la partid la lipsa de intimitate la faptul ca este mai rau decit in anii 50 asa cum povesteau batrinii