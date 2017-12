Dragobete cu parfum de Mărţişor

Chiar dacă nu este sărbătoarea noastră, Valentine’s Day se bucură de la an la an de un succes tot mai mare în faţa strămoşescului Dragobete. Pentru că cei mai mulţi din românii care vor să-şi arate sentimentele de dragoste preferă să ofere cadouri şi să spună “I love you!” pe 14 februarie, respectînd astfel moda made in USA, ziua Cupidonului autohton pare mai degrabă un simplu prilej de a sărbători… ceva. Fie este considerat prea învechit de tineri, fie cei bătrîni uită să mai vorbească despre ocaziile în care şi-au cunoscut perechea, cert este că năvalnicul fiu al Babei Dochia nu este la fel de mediatizat ca şi “fratele” său de peste Ocean. Şi cum de această sărbătoare tradiţională profită mai mult comercianţii decît îndrăgostiţii, străzile Constanţei s-au animat ieri încă o dată. Dacă în preajma Sfîntul Valentin, aceştia au umplut tarabele cu tot felul de inimioare de pluş, căni, tricouri sau perne care nu au scăpat de transformarea în cadouri speciale, acum afaceriştii de ocazie s-au adaptat rapid la situaţie. Deşi se spune că în această zi a iubirii româneşti nu se fac cadouri ca pe 14 februarie, ci se oferă în mod simbolic flori, negustorii au profitat de apropierea primăverii şi avut grijă să scoată la vînzare mărţişoarele lunii martie. “Am avut inimioare, căni şi alte obiecte de vînzare pentru Sfîntul Valentin, dar ştim că oamenii nu prea mai cumpără şi de Dragobete aceleaşi lucruri. De aceea, am adus multe mărţişoare la vînzare pentru că oricum mai sînt cîteva zile şi oamenii trebuie să dea aceste cadouri de 1 martie. Mă aşteptam să avem mai mulţi clienţi chiar de dimineaţă, dar aceasta este situaţia. Poate nu mai au oamenii bani şi pentru Dragobete în această criză”, glumeşte un comerciant care îşi face de ani buni veacul în faţa unui cunoscut centru comercial din Constanţa. Nici vînzătorii de flori nu au mai avut clienţii din anii trecuţi, şi nici succes la vînzări record. “Oamenii veneau să cumpere flori de la primele ore ale dimineţii chiar şi de Dragobete, dar a trebuit să mă mulţumesc şi cu florile pe care le-am vîndut. Poate se schimbă situaţia de 1 şi de 8 martie şi mai recuperăm un pic situaţia”, spune şi o florăreasă din zona Delfinariu. Văzînd totuşi cum tradiţia păleşte în faţa acestei sărbători de import nu poţi să nu te întrebi de ce românii renunţă aşa de uşor la puţinele lucruri autentice. Poate că astăzi este “cool” să te iubeşti în stil american, însă dacă vom continua să preluăm uşor orice Valentin de oriunde, este posibil ca mîine nimeni să nu mai ştie că a existat vreodată o sărbătoare românească a dragostei.