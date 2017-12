Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români

11:53:10 / 24 Februarie 2017

Primăvara, ”tăiații” mintal de duhovniceală

N are nici o legătură Dragobetele cu tăierea capului etc, etc. Ca bisericala preocupare din Orient ce a așezat calendaristic ”Nașterea” în Solstițiul de iarnă, pe vechile Saturnalii... europene ! Acum, alt furt, altă ”făcătură” calendaristică, una neaoșă, a Comitetului de comis povești religioase pe Net (comentarii-predici pe tipologia unui haștag): așează, sugerează Dragobetele pe sângerânda poveste (de speriat !) a ”Tăierii ccpului...” nu știu cui ! ... Religioși, lăsați neamul românesc în pacea istoriei sale spirituale LAICE, să nu vă dăm zilnic războinicul haștag al ”rezistenței” sale : huooooooooooooooo !