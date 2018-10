Dragomir: Am cerut audierea în dosarul „Black Cube“ a directorului SPP, Lucian Pahonţu

Fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir a fost audiat, luni, de către procurorii DIICOT în dosarul Black Cube, el precizând, la ieşire, că a cerut audierea în această cauză a directorului Serviciului de Pază şi Protecţie (SPP), Lucian Pahonţu, dar şi a unor ofiţeri operativi ai serviciului.

După două ore, timp în care fostul ofiţer SRI a dat declaraţii în faţa procurorilor DIICOT, Daniel Dragomir a precizat că probele din dosarul Black Cube care au condus la arestarea sa sunt falsificate.

"Este o zi frumoasă pentru justiţia din România. În sfârşit, DIICOT a înţeles să pornească acest dosar în care eu am reclamat că am fost arestat pe probe falsificate şi pentru că CEDO ne dă dreptul să ne referim la abuzuri, vă dau câteva exemple, că e momentul ca lumea să înţeleagă ce se întâmplă în dosarul Black Cube. Unu, eu am fost arestat în baza unui contract şi a unei facturi, cum au spus ei la început, care nu există. Doi, eu am fost arestat în baza unor bani care spun ei că ar fi avut amprentele mele şi vă spun că s-au făcut două verificări ale Inspectoratului General al Poliţiei şi nu s-a găsit nicio amprentă. Trei, eu am fost înregistrat, spun ei, şi ştiţi foarte bine că a dat toată presa acele discuţii, cu Dragomir care vorbeşte, și care nu există. Acea înregistrare nu există. Noutatea de azi este că aceste probe falsificate încep să fie investigate de către DIICOT. Da, sună ciudat, dar pe baza acestor probe falsificate am fost eu arestat", a declarat fostul ofiţer SRI.

Totodată, Daniel Dragomir a precizat că, săptămâna trecută, a depus o plângere împotriva unei persoane pe care o consideră direct responsabilă în dosarul Black Cube şi care nu a fost cercetată până acest moment.

"Noutatea zilei de astăzi este şi faptul că eu am cerut audierea directorului SPP, Lucian Pahonţu, şi a unor ofiţeri operativi ai Serviciului de Pază şi Protecţie. Am cerut-o zilele acestea. DIICOT se gândeşte foarte mult, dar eu zic să-i audieze pentru că aceşti ofiţeri care au fost implicaţi în dosarul Black Cube ar putea să ne spună mai mult", a declarat Daniel Dragomir.

Fostul ofiţer SRI, cercetat de către procurorii DIICOT în dosarul de spional Black Cube, a mai precizat că, de fapt, întreaga operaţiune a vizat o listă de persoane, printre care demnitari ai statului, părţi dintr-un alt dosar de renume, Microsoft.

"Un exemplu - ar putea să ne spună ce căutau Dinu Pescariu, ce căutau oamenii din dosarul Microsoft spionaţi de către compania Black Cube. Nu a apărut în presă, îmi fac eu datoria să încep să informez faptul că s-au ascuns până acum informaţii importante publicului şi anume că toată echipa Microsoft a fost ţinta spionajului companiei Black Cube. Lucrurile astea nimeni nu vrea să le spună şi nimeni nu vrea să le explice. Toată echipa Microsoft, toţi cer care au fost implicaţi în dosarul Microsoft s-au aflat pe această listă. Au mai existat deputaţi şi senatori, au mai existat miniştri pe această listă a celor spionaţi de către compania Black Cube. S-a preferat foarte mult să se pună ţinta pe mine şi să fiu eu arestat, timp în care DIICOT continuă să ţină acest dosar fără să facem un lucru foarte simplu - ori îl trimitem în judecată, ori îl clasăm, dar hai să explicăm lumii, ca să nu mai păcălim lumea. Ei au considerat că eu nu voi vorbi, eu m-am hotărât să vorbesc şi voi da în cursul acestei seri lista tuturor persoanelor care au fost ţintă în operaţiunea Black Cube, pentru că Laura Codruţa Kovesi nu a fost ţinta în acestă operaţiune, ci a fost un lucru organizat de Pahonţu şi Coldea pentru a asigura renumirea ei", a declarat Daniel Dragomir.

Daniel Dragomir este cercetat în dosarul Black Cube, în care mai multe persoane au fost acuzate de încercări de intimidare a procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi. Fost şef în cadrul Direcţiei Generale de Prevenire şi Combatere a Terorismului din SRI, Daniel Dragomir a fost arestat preventiv anul trecut, pentru suspiciunea că acesta ar fi intermediat legătura între cei care voiau să afle informaţii despre Codruţa Kovesi şi angajaţii firmei BlackCube, care ar fi avut misiunea de a o spiona.