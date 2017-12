Dragomir, cercetat în libertate; Corbu şi Arhire, arestaţi preventiv

Dumitru Dragomir va fi cercetat în libertate în timp ce oamenii de afaceri Mihai Corbu şi Radu Arhire au fost arestaţi preventiv, a decis astăzi dimineaţă Tribunalul Bucureşti (TB), în dosarul privind vânzarea de către LPF a drepturilor TV pentru meciuri. Dragomir, Corbu şi Arhire au fost aduşi la instanţă cu propunere de arestare preventivă în jurul orei 00.15, fiind audiaţi timp de peste cinci ore. La ieşirea din tribunal, Dragomir a declarat: "Am avut încredere în justiţia din România şi uite că s-a făcut dreptate. I am very strong (Sunt foarte puternic, n.r.)". Decizia TB nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti (CAB).

Ieri au fost reţinuţi, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Dumitru Dragomir, pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare, evaziune fiscală şi spălare a banilor, şi oamenii de afaceri Mihai Corbu, pentru complicitate la delapidare, complicitate la evaziune fiscală şi spălare a banilor, şi Alexandru Mădălin Radu Arhire, pentru complicitate la evaziune fiscală şi spălare a banilor.