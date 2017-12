Dragoș Bucur a luat lecții de vioară

Pentru a fi cât mai credibil în rolul lui Sebastian din „Poveste de dragoste”, de Cristina Iacob, carismaticul actor Dragoş Bucur a luat lecţii de vioară. „Cele mai grele scene pentru mine au fost cele în care am cântat la vioară. Şi sunt convins că au fost la fel de grele şi pentru Raluca (n.r. - actrița Raluca Aprodu, cea care o intepretează pe Aprilia), şi pentru restul echipei”, a spus actorul. Într-o lună, el a trebuit să învețe poziţiile, mişcările arcuşului şi sincronizările. „E mult mai dificil decât pare. Am descoperit că îmi place mult mai mult decât orice instrument de muzică clasică. Vioara are un tip de sonoritate pe care nu îl descoperisem”, a subliniat Dragoș Bucur.

Aceasta nu e prima tentativă de a cânta la vioară: „Când aveam 10 ani, una dintre vecinele mele, care avea o vioară, s-a gândit să îmi facă un bine şi să mă înveţe să cânt. Cred că a durat vreo 30 de minute perioada în care am învăţat să cânt la vioară, după care toată lumea şi-a dat seama că nu am nicio şansă”.

„Pentru că profesorul îl lăuda foarte tare, l-am întrebat pe Dragoş cum face să înveţe toate notele. Mi-a spus că nu are ureche muzicală şi că învaţă totul matematic. E fantastic ce a reuşit să facă într-un timp atât de scurt”, a spus regizoarea Cristina Iacob, care a debutat în lungmetraj cu „#Selfie”.

DIN 27 NOIEMBRIE, PE ECRANE Filmul „Poveste de dragoste” va fi lansat în România pe 27 noiembrie. El are în prim-plan iubirea dintre doi tineri artişti din zilele noastre, Sebastian şi Aprilia. În preajma Sărbătorilor de Iarnă, într-un oraş vechi şi fermecător din Transilvania, cei doi încep o frumoasă poveste de dragoste. Aflată în aria de influenţă a trei bărbaţi cu personalităţi puternice, Aprilia este nevoită să găsească echilibrul între viaţa de adult şi alegerile unei inimi de copilă. Scenariul filmului este semnat de Cristina Iacob şi Dan Chiriac, iar costumele sunt realizate de Doina Levintza.

Lungmetrajul „Poveste de dragoste” a avut premiera la Festivalul Filmului de Dragoste de la Mons, unde a fost selectat în competiţia internaţională. El a fost proiectat și la Festivalul Internaţional de Film de la Montreal, dar şi la cea de-a 20-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Portobello. Pe 24 octombrie, filmul a rulat la Miami, în cadrul Focus on Romania Film Festival - Ft. Lauderdale Waves 2015.

