Actorul Dragoş Bucur este elogiat de presa din SUA pentru rolul făcut în filmul american de acţiune ”The Way Back\", în care românul joacă alături de două stele ale cinematografiei mondiale, Ed Harris şi Colin Farrell. Într-o recenzie a peliculei, cotidianul „Washigton Post” scrie că Bucur este excepţional în rolul unui contabil ager la minte. Distribuţia filmului include un alt actor român, Alexandru Potocean, care a mai jucat alături de Bucur în „Moartea domnului Lăzărescu\", „Hârtia va fi albastră\" şi „Boogie\".

Inspirat de un caz real, \"The Way Back\" prezintă povestea unui grup de evadaţi din Gulagul siberian care încearcă să ajungă în India, pe un drum de mii de kilometri. Filmul este regizat de cineastul australian Peter Weir, cunoscut în special pentru \"Dead Poets Society\" şi \"The Truman Show\".

\"The Way Back\" rulează, din acest weekend, în cinematografe din SUA, urmând să ajungă, anul acesta, şi în România. În Marea Britanie, unde rulează de la începutul anului, pelicula a realizat încasări de aproape două milioane de lire sterline.