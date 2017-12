Dragoş Bucur, într-un film de acţiune, la Hollywood

Actorul Dragoş Bucur a terminat recent filmările pentru „Ride Along\", o comedie de acţiune americană turnată la Universal Studios, din distribuţia căreia fac parte, printre alţii, Ice Cube, John Leguizamo, Bruce McGill şi Kevin Hart. Filmul regizat de Tim Story va avea premiera, cel mai probabil, în 2014.

Tim Story este şi un producător de succes, cunoscut pentru filmele „Cei patru fantastici/ Fantastic 4\" (2005 şi 2007) şi „Think Like a Man\" (2012).

ROL DE MAFIOT SÂRB Dragoş Bucur joacă rolul unui mafiot sârb. Acesta participă la o întâlnire de afaceri cu poliţistul jucat de Ice Cube, care se dovedeşte a fi o ambuscadă. Dragoş are de tras cu pistolul după nişte poliţişti sub acoperire, inclusiv după Ice Cube, apoi trebuie să încalece o motocicletă şi să execute un fel de cursă cu obstacole.

Acesta este primul rol al lui Dragoş Bucur pe teritoriul Statelor Unite, la un studio atât de important cum este Universal, dar nu este primul său rol în afara ţării. În 2010, el a jucat în „Drumul de întoarcere/ The Way Back\", în regia lui Peter Weir („The Truman Show\", „Master and Commander: La capătul Pământului/ Master and Commander: The Far Side of the World\", „Cercul poeţilor dispăruţi/ Dead Poets Society\"), alături de Colin Farrell, Ed Harris şi Jim Sturgess.

AUDIŢIE PRIN „SELF-TAPE” „Audiţia pentru rolul ăsta s-a făcut prin ceea ce ei numesc „self-tape”. Adică actorul este propus de agentul său (în cazul meu, agenţia Conway van Gelder din Londra). Ulterior, el se filmează singur şi trimite proba prin intermediul unor site-uri specializate de casting. În cazul meu, mi-a dat replica Andrei Mateiu (actorul principal din filmul „O lună în Thailanda”) şi am filmat-o asistaţi de Dorian Boguţă... Pot să spun că ne-am amuzat copios şi am improvizat toţi trei pe indicaţiile din text\", povesteşte Dragoş Bucur despre proba pe care a dat-o pentru acest rol.

ACCENTUL EST-EUROPEAN, UN AVANTAJ „Când am ajuns în Atlanta, am aflat că accentul exotic a contribuit foarte mult la alegerea mea. Pronunţia de est-european mă făcea deodată mai potrivit decât ceilalţi actori americani care dăduseră proba până atunci. În plus, personajul meu are o secvenţă destul de grea pe motocicletă, aşa că era obligatoriu ca actorul să aibă carnet şi să ştie să alerge puţin pe motor. Norocul meu că Dana (n.r. Dana Nălbaru, soţia lui Dragoş) a adus ca zestre o Honda Shadow şi de şapte ani îmi petrec verile pe motocicletă\", mai spune actorul.

Actorul a povestit că, în Statele Unite ale Americii, s-a întâlnit, din întâmplare, şi cu Arnold Schwartzenegger.

Dragoş Bucur a jucat rolul principal şi în lungmetrajul „Poliţist, adjectiv\", în regia lui Corneliu Porumboiu (Premiul Juriului şi premiul FIPRESCI în secţiunea Un Certain Regard, Cannes, 2009). În 2010, Bucur a fost selectat în programul Shooting Stars din cadrul Festivalului de Film de la Berlin, care promovează în fiecare an cei mai buni zece tineri actori europeni.