Începând de luni, lotul echipei CVM Tomis Constanţa a fost completat cu încă un jucător, internaţionalul Dragoş Pavel. Născut pe 8 februarie 1985, Pavel are 1,91 m înălţime şi joacă pe postul de extremă. Dragoş Pavel revine de fapt la clubul cu care mai are contract până în 2012. El a mai jucat la CVM Tomis în perioada 2004-2007, reuşind să câştige de trei ori Cupa României şi o dată campionatul, în 2007, după ce în 2005 şi 2006 s-a clasat pe locul 2. Celelalte cluburi din cariera sa la seniori au fost VCM Piatra Neamţ (2001-2004), Constam Metal Buzău (2007-2008), Steaua Bucureşti (2008-2009), Club Sportiv Sfaxien (Tunisia, 2009-2010) şi Saydia Sports (Tunisia, 2010). „Îmi doresc ca echipa din Constanţa să rămână pe primul loc şi sper să ajut şi eu cum pot”, a fost prima declaraţie făcută de Pavel, ieri, la primul antrenament efectuat alături de colegii săi de la CVM Tomis.

A PLECAT DIN TUNISIA CÂND A ÎNCEPUT REVOLUŢIA! Starea de urgenţă instaurată în Tunisia, în urma violenţelor declanşate de contestatarii fostului preşedinte Zine El Abidine Ben Ali şi ai apropiaţilor săi, i-a determinat pe străinii aflaţi în această ţară să părăsească statul african. „Am plecat din Tunisia atunci când, în mod neaşteptat, a început Revoluţia! Au fost câteva greve în urmă cu o lună de zile, dar acum două săptămâni lucrurile s-au agravat şi, într-o sâmbătă dimineaţă, am decis să plec de acolo. Mi-am făcut bagajul şi am plecat la aeroport. Din câte ştiu eu, toate campionatele, la orice sport, au fost suspendate, nu s-a mai jucat nimic”, a povestit Dragoş Pavel, care apoi a oferit câteva detalii. „Cum era acolo? Armată pe stradă şi peste tot, iar după ora 5 seara, când se lăsa întunericul, nu mai aveai voie să circuli pe stradă. Dacă întâlneai patrulele, trebuia să opreşti la somaţie, altfel erai considerat... terorist, cum era şi la noi, în decembrie 1989. Am auzit destule focuri de armă, ziua sau noaptea. Cam trei zile au trecut de la izbucnirea generală a Revoluţiei, cu haos complet, până când mi-am zis că e timpul să plec de acolo. Am stat aproape două zile în aeroport şi am dormit pe acolo, pentru că odată ajuns nu am reuşit să prind bilet. Singura companie care mai lucra era compania lor, Tunis Air, în rest toată lumea închisese relaţiile cu aeroportul din Tunis”, a mărturisit voleibalistul român. Dacă va fi oprit în lotul pentru meciul de miercuri, Pavel ar putea redebuta la Tomis exact contra primei sale echipe ca senior, VCM Piatra Neamţ!