Dragoste live cu Vunk, labirintul inimilor și poze

Mii de cupluri au celebrat, sâmbătă, de Valentine's Day, dragostea în stil occidental, la Maritimo Shopping Center, într-o mare de inimioare și branduri celebre. Îndrăgostiții - și nu numai ei - care au trecut pragul complexului comercial au avut parte de surprize frumoase din partea organizatorilor, precum poze instant în fața Labirintului Dragostei și un super-concert live. „Ca în fiecare an, am pregătit diverse momente speciale pentru toți îndrăgostiții care au ales să-și petreacă această zi deosebită în centrul nostru comercial. Am organizat un concert special, cu o trupă specială și momente frumoase alături de prietenii noștri de la Vunk. Cuplurile au venit, în weekend, să treacă prin labirint și să se căsătorească sau să divorțeze pentru o zi, la intrarea nr. 1. Cuplurile au primit și o poză din partea noastră drept amintire. Surprizele continuă în prag de primăvară, în weekend-ul 28 februarie - 1 martie organizăm o nouă ediție a Festivalului de Dans Maritimo, unde îi vom avea ca invitați pe Edi Stancu și pe C.R.B.L.”, a declarat directorul de marketing al Maritimo Shopping Center, Marius Rusescu.

ZÂMBETE DE DRAGOSTE Așa cum au spus și organizatorii, cuplurile au stat la rând pentru a trece prin Labirintul Dragostei, mai ales sâmbătă, de Valentine’s Day, când centrul comercial a fost arhiplin. Cupluri de toate vârstele, dar mai ales dintre cele foarte tinere, au intrat în labirint pe căi de acces diferite și s-au întâlnit la jumătatea sa, ieșind apoi împreună pentru a semna certificatele de căsătorie înmânate de un judecător. „E o idee super... sunt cu iubita mea, Mădălina, i-am luat cadou, apoi am fost în labirint și ne-am scos un certificat de căsătorie. Nu știm cât va dura nici relația și nici... căsătoria, dar ne-am distrat frumos cu ocazia asta. Nu mergem la cină romantică, am ieșit aici în mall, așa că mi-am permis să-l iau și pe fratele meu. Le mulțumesc celor de la Maritimo că s-au gândit la cei îndrăgostiți”, a declarat Cosmin Nedelciu, un adolescent îndrăgostit.

Tinerii au făcut mai multe poze haioase, cuplate într-un colaj scos pe hârtie foto la fața locului, de o echipă profesionistă, cu un dispozitiv de realizat fotografii instant. „Este un aparat care scoate poze instant de foarte bună calitate, este un aparat nou, unicat în România la ora actuală, ca un tonomat de poze. Le printează la secundă. Doritorii se pun în fața lui, se maimuțăresc cu măști, pălării sau alte accesorii, iar între poze e un interval de nouă secunde ca să poată schimba accesoriile. Au fost peste o sută de cupluri care s-au pozat sâmbătă”, a declarat reprezentanta Epix Foto, Monica Gațe.

CONCERT DE ZILE MARI „Dragostea se sărbătorește în fiecare zi... Mai avem vreo trei sute șaizeci și ceva! Astăzi doar o arătăm și celorlalți”, este declarația prin care liderul Vunk, Cornel Ilie, și-a reconfirmat, dacă mai era nevoie, respectul fanilor din Constanța. De la ora 19.00, după un concurs în care câțiva fani ai trupei au câștigat CD-uri cântând refrene, băieții de la Vunk au susținut un recital incendiar cu aplauze, artificii și baloane. 1.500 de inimioare au fost vărsate peste public în momentul în care trupa a cântat în premieră piesa „Fă-mi cu mâna”, pe care a prezentat-o drept următorul hit. O oră de concert a animat centrul comercial unde cuplurile s-au ținut de mână, au fredonat versuri din piese precum „Pleacă”, „Așa, și?” sau „Scapă-mă de ea” și s-au bătut cu baloane. A fost al doilea concert pe care Vunk l-a susținut în Maritimo, iar la sfârșit, Cornel Ilie și colegii săi au oferit și autografe celor mai împătimiți dintre fani.