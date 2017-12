Filmele ”Like Crazy”, o poveste despre dragostea nebună şi ”How to Die in Oregon”, o pledoarie pentru sinuciderea asistată, sunt marile câştigătoare ale celei de-a 27-a ediţii a Festivalului de Film Sundance, ce şi-a anunţat, sâmbătă seara, laureaţii. Marele premiu pentru un film de ficţiune, cel mai prestigios premiu al festivalului, a fost acordat peliculei ”Like Crazy” de Drake Doremus, povestea unei iubiri nebune între un american şi o englezoaică, pusă la încercare de distanţă. Documentarul ”How to Die in Oregon” de Peter Richardson este o îndrăzneaţă pledoarie în favoarea eutanasiei, care prezintă cazurile mai multor bolnavi în stadii terminale care doresc să fie eutanasiaţi în statul Oregon.

La categoria rezervată filmelor de ficţiune străine, marele premiu al juriului a fost oferit producţiei norvegiene ”Happy, Happy”, semnată de Anne Sewitsky, film ce prezintă renaşterea sexuală a unei femei casnice în braţele vecinului său. Marele premiu al juriului pentru film documentar străin a fost acordat producţiei \'Hell and back again\' de foto-jurnalistul Danfung Dennis, care prezintă cazul unui soldat american în vârstă de 25 de ani, Nathan Harris, grav rănit în Afganistan, care se întoarce în SUA. Premiul publicului a fost acordat documentarului britanic ”Senna”, de Asif Kapadia, filmului americano-rwandez ”Kinyarwanda”, de Alrick Brown, documentarului american ”Buck”, de Cindy Meehl şi filmului american ”Circumstance”, de Maryam Keshavarz. Realizatoarea americană Erica Dunton şi filmul său ”To.get.her” au primit premiul Next, oferit producţiilor cu buget mic.

La cea de-a 27-a ediţia a Festivalului Sundance au fost prezentate 120 de filme, dintre care 58 în cadrul competiţiei pentru premii.