„Dragostea celor trei portocale“, o... încântare marca Cristian Pepino

Unul dintre cei mai mari regizori de teatru pentru copii din România, a cărui faimă a depășit demult granițele țării, Cristian Pepino s-a întors în teatrul în care a fost angajat între 1979 - 1986 și căruia i-a adus nu mai puțin de... 40 de premii naționale și internaționale. S-a întors recent în acest loc în care încă se simte ca acasă, la Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare”, la invitația directorului instituției de cultură de la Marea Neagră, Vasile Gherghilescu. A venit la teatrul care în decembrie va aniversa 60 de ani de existență, pentru a-și pune amprenta regizorală pe un spectacol inspirat de Commedia dell'Arte, „Dragostea celor trei portocale”, după Carlo Gozzi. „Nici nu vă imaginați cu cât drag am venit aici. Este un oraș de care mă simt legat, de parcă aș fi constănțean, de parcă m-aș fi născut aici. Așa de drag și de familiar îmi este orașul, deși am lucrat numai șase ani aici, ca angajat, deoarece am avut și mai multe colaborări după aceea”, a mărturisit, pentru cotidianul „Telegraf”, Cristian Pepino.

UN SPECTACOL FĂRĂ VÂRSTĂ

Frumosul spectacol care se adresează copiilor cu vârste cuprinse între șase și... 100 de ani (de ce nu?!) va avea avanpremiera pentru publicul larg vineri, 14 octombrie, de la ora 09.30. „Dragostea celor trei portocale”, spectacol doar cu actori, fără păpuși, este de un farmec aparte, fiind jucat de actori cu experiență, de profesori, dar și de tineri studenți, fiind inclus în cadrul proiectului „Primul pas”, încheiat între Teatrul „Căluțul de mare” și Universitatea „Ovidius”, Facultatea de Arte. E o plăcere și o frumoasă surpriză să-i vezi jucând pe Emanuel Cristoiu, în rolul distratului rege de cupă, și pe Arina Cojocaru, interpretându-l cu o pasiune deosebită pe ghidușul spiriduș Farfarello, rol care i se potrivește ca o mănușă. Cristian Mitescu, în rolul lui Pantalone (rol pentru care s-a pregătit și Vasile Gherghilescu), este pur și simplu savuros, iar Daniela Manolache în rolul vrăjitoarei Zulina este inconfundabilă. Nu trebuie trecută sub vederea sub nicio formă nici prestația lui Grațian Prisacariu, în rolul prințului Tartaglia, a Clarei Ghiuvelechian (contesa de Mascarpone), a experimentatului Tiberiu Roșu, în rolul prostuțului Califrone, dar nici a mai tânărului Andrei Stroescu, în rolul lui Pedrolino. Succesul spectacolului se datorează și lui: Ion Ciolan (primul doctor), Cristian Paul Nicula (al doilea doctor), Mădălina Ionela Cîșlariu (asistenta și prințesa Nineta), Andrada Marilena Dobre (prințesa Margareta și clovn), Daniela Cojan (prințesa Violeta), Teodor Robert Dobre și Anca Irina Zlăteanu (clovni).

„Am colaborat excepțional cu această trupă, cu actorii pe care îi cunosc de mai multă vreme. O surpriză extraordinar de plăcută mi-au oferit-o tinerii actori, unii încă studenți. Atmosfera de lucru a fost foarte bună. Spectacolul nu se putea face fără creația lor. Ați văzut cât de frumos se mișcă, dar

și cât de frumos cântă și joacă”, a spus maestrul Cristian Pepino, după avanpremiera oferită, în cursul acestei săptămâni, pentru prietenii teatrului.

Scenografia spectacolului este realizată după schițele regretatei Cristina Pepino, asistent de regie și scenografie fiind Vasile Gherghilescu, iar muzica este creația lui Dan Bălan.

