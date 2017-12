PARADĂ MILITARĂ La fel ca în celelalte mari orașe ale țării, Ziua României a fost sărbătorită cu fast și la Constanța. Aproape 100 de persoane au celebrat, în fața Prefecturii, 97 de ani de la Marea Unire. Festivitatea, care a debutat cu o ceremonie religioasă susținută de IPS Teodosie, a reunit mai mulți oficiali. Printre cei prezenți la eveniment s-au aflat prefectul Constantin Ion, primarul interimar al Constanței, Decebal Făgădău, viceprimarul Costin Răsăuțeanu și vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, Cristian Darie. La manifestările dedicate Zilei Naționale au fost și oameni pentru care această sărbătoare are o semnificație aparte. Vorbim despre veteranii de război, care au participat și au pus umărul la formarea și dezvoltarea țării. „Tatăl meu a luptat în Primul Război Mondial și a participat fizic la Marea Unire. De la el am moștenit dragostea de țară și patriotismul. Când m-am înrolat în Aviație, am jurat să îmi apăr patria, chiar cu riscul vieții. Am ajuns să lupt în cel de-al Doilea Război Mondial și, chiar și în cele mai grele momente, dragostea față de patrie mi-a dat putere”, a spus președintele Asociației Naționale a Veteranilor de război, generalul-maior în retragere Constantin Gheorghe.

Festivitățile militare dedicate zilei de 1 Decembrie au fost încheiate de o defilare a Gărzii de Onoare, formată din plutoane ale Forțelor Navale Române, Brigăzii 9 Mecanizate „Mărășești”, Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”. Ceremonii militare au avut loc și în alte orașe din județ, cum ar fi Medgidia, Murfatlar, Techirghiol, Mangalia și Năvodari.

PICNICURI FESTIVE ÎN TOT ORAȘUL Imediat după ceremonialul militar și religios de la Prefectură, constănțenii care au vrut să petreacă în aer liber s-au îndreptat către principalele cluburi de pensionari din municipiu, unde Primăria a organizat mai multe picnicuri festive. Petrecerile au avut loc în cinci zone: fântâna arteziană de la Far, pavilionul de vară pentru pensionari din zona CET, parcul Tomis II, parcul Tăbăcărie (Țara Piticilor) și pavilionul de vară pentru pensionari din parcul de la Casa de Cultură. La fel ca anul trecut, constănțenii au fost cinstiți cu câte o porție de fasole cu cârnați, asezonată cu câteva murături și o cană de vin fiert sau o băutură răcoritoare. După ce au mâncat, unii s-au prins în hore, iar alții au ales să se relaxeze pe bancă, sub soarele care nu se sfia să își arate dinții. „Pentru mine este o ocazie să mai ies din casă într-o zi atât de importantă. De obicei, nu am planuri speciale la asemenea ocazii, iar în felul acesta mă mai bucur și eu”, a spus Marin Dascălu, un pensionar care a venit la picnicul din parcul Tomis II.

