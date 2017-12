Drake a absolvit liceul

La vârsta de 25 de ani, rapperul canadian Drake are mare motiv de bucurie: absolvirea liceului. Rapperul a fost atât de fericit încât şi-a anunţat reuşita pe contul său de Twitter. Drake a renunţat să mai frecventeze cursurile liceului Forest Hill Collegiate Institute din Toronto în adolescenţă, după ce a primit un rol în serialul de televiziune ”Degrassi: The Next Generation”. Ulterior, a preferat să continue să lucreze în showbiz, optând pentru o carieră muzicală. În vara acestui an, rapperul a decis să îşi completeze studiile, iar acum a dezvăluit pe Twitter că a trecut ultimele examene şi că a absolvit în sfârşit liceul.

Într-o serie de postări pe Twitter, Drake le-a spus fanilor săi: ”Am luat 9,70 la ultimul meu examen. Am avut o medie de 8,80. Este una dintre cele mai frumoase senzaţii din toată viaţa mea. Astăzi am absolvit liceul!”. ”Îi mulţumesc din suflet profesoarei mele Kim Janzen, pentru că a petrecut ultimele cinci luni lucrând fără oboseală cu mine, pentru aceste examene”, a adăugat muzicianul. Drake este singurul rapper, în afară de 50 Cent, ale cărui piese au ocupat simultan primele trei poziţii în topul Billboard Rap Songs.

Este o mare realizare pentru un rapper, mai ales că aceştia se remarcă mai degrabă prin gravitatea problemelor pe care le au cu legea. Aproape concomitent cu vestea bună trâmbiţată de Drake, despre colegul Flavor Flav se anunţa că a fost arestat, după ce l-a ameninţat cu cuţitul pe fiul adolescent al logodnicii lui, în Las Vegas. Rapperul a fost reţinut la primele ore ale dimineţii de miercuri. Flavor, pe numele real William Drayton Jr., a început să se certe cu partenera lui, care a chemat poliţia. Cauţiunea a fost stabilită la 23.000 de dolari şi muzicianul urma să se prezinte ieri în faţa instanţei.