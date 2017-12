Drama fiului lui Tom Jones

Cântăreţul galez Tom Jones este renumit în întreaga lume şi a primit titlul de Sir în 1999, pentru servicii aduse muzicii. Însă, există şi o poveste mai puţin cunoscută în viaţa artistului. Deşi este căsătorit cu aceeaşi femeie, Melinda, din anul 1957, cu care are un fiu, Mark Woodward, Tom Jones, în vârstă de 72 de ani, este recunoscut pentru infidelităţile sale. În 1987, în urma unei relaţii pe care a avut-o cu modelul Katherine Berkery, Tom Jones a mai avut un fiu, Jonathan Berkery. Acesta a povestit, într-un interviu, drama pe care a trăit-o ca urmare a faptului că tatăl său nu a dorit să-l recunoască, deşi a fost obligat de justiţie, pe baza testului ADN, să-i plătească pensie alimentară.

Jonathan Berkery, acum în vârstă de 24 de ani, susţine că a devenit traficant de droguri din cauza faptului că nu l-a avut pe tatăl său aproape. “Totul s-a petrecut din cauza tatălui meu. Nu cred că am realizat decât târziu că am fost un copil supărat, care avea nevoie de tatăl său”, a declarat fiul lui Tom Jones. Mama lui Jonathan Berkery l-a dat în judecată pe Tom Jones, pentru ca acesta să-şi recunoască paternitatea, însă cântăreţul a refuzat. După ce testul ADN a confirmat că Sir Tom Jones este tatăl copilului, starul britanic a fost obligat la plata unei alocaţii de 1.700 de dolari pe lună. Deşi şi-a asumat responsabilitatea financiară pentru creşterea copilului, acesta nu a dorit să-şi cunoască niciodată băiatul. “Niciodată nu am primit un telefon sau o felicitare de ziua mea de la Sir Tom Jones şi asta mi-a distrus viaţa. Eram foarte mâhnit. Mânia mea s-a manifestat în timpul şcolii. Mă băteam cu toţi copiii şi eram în permanenţă considerat un rebel. Nici nu-mi mai aduc aminte de câte ori am schimbat şcoala. Aş fi avut nevoie de un tată. Mi-am îndreptat atenţia spre băieţii mai mari, cu renume negativ”, a povestit Jonathan Berkery.

După ce a devenit dependent de droguri, Jonathan Berkery, care folosea numele Jon Jones, a fost abandonat şi de mama sa. Tânărul afirmă că a dormit pe băncile din parc, în maşină sau în adăposturi, aproximativ doi ani, după ce a intrat într-o bandă de traficanţi de droguri, care umblau tot timpul înarmaţi. “Am încercat să-mi vindec durerea cu droguri. Am fumat iarbă de la 16 ani şi am ajuns să consum pastile, ecstasy şi cocaină. După ce am ajuns să vând droguri, mi-am cumpărat două pistoale, pe care le-am botezat The Brothers, în traducere, Fraţii. Acum câţiva ani, după ce am fost arestat pentru posesie de droguri, am primit consiliere şi apoi am trăit într-un adăpost”, mai spune fiul cântăreţului galez. În prezent, Jon Jones a reuşit să-şi învingă dependenţa şi s-a mutat din nou împreună cu mama sa, care este agent imobiliar şi este hotărât să urmeze o carieră în muzică, pentru a-i demonstra tatălui său că poate. Tânărul a mărturisit că şi-ar dori să apară în show-ul The Voice UK, unde tatăl său este membru în juriu. “Îmi place să mă gândesc că sunt în show şi cânt, iar el îşi întoarce scaunul şi realizează că sunt fiul lui. Iar eu fac un gest nepoliticos cu degetul mijlociu. Sentimentele mele sunt conflictuale. El este părintele meu biologic, dar nu a fost niciodată pentru mine un tată. Nu ştiu dacă am putea avea acum o relaţie”, a mai spus Jon Jones.

De la lansarea albumului “It\'s Not Unusual”, în 1965, Sir Tom Jones a vândut în întreaga lume mai bine de 100 de milioane de albume. În 1999, el a lansat şi un album ce a cuprins colaborări, intitulat “Reload”, iar în 2002 a scos pe piaţă “Mr. Jones”, un material discografic ce cuprindea coveruri.