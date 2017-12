Drama spitalelor mici, drama Sănătăţii!

„Buni la toate”, aşa trebuie să fie medicii şi asistenţii medicali care profesează în spitalele mici, cu un mare deficit de personal, unde posturile sunt scoase la concurs inutil. Puţini sunt medicii care dau postul de la oraş pe unul de la ţară. Este o stare de fapt întâlnită în toate judeţele ţării. Atunci când se întâmplă vreo nenorocire, fie din cauza pregătirii precare a cadrelor medicale, fie ca urmare a patologiilor ascunse, fie că pacienţii au ajuns prea târziu la spital, mediatizarea intensă nu face altceva decât să ducă la practicarea unei medicini defensive, apreciază şeful Secţiei de chirurgie a Spitalului Orăşenesc „George Trifon” din Năsăud, dr. Cătălin Marian - spital al cărui nume a fost implicat în cazul unei fetiţe de patru ani din localitate care a murit după ce i-a fost stabilit diagnosticul de entorsă. „Îţi rămâne un gust amar când vezi toate titlurile din presă, spitalul morţii, fabrica morţii. Se trag concluzii fără o analiză a ceea ce s-a întâmplat, fără expertiză, se găsesc vinovaţi. Nu se ţine cont că lucrăm aici (la Spitalul Năsăud - n.r.) fără anestezist, că trebuie să fim buni la toate dacă se poate. Toată campania aceasta va duce, în final, la refuzul medicilor de a se implica dacă nu sunt de specialitate”, a declarat, ieri, dr. Marian. El a spus că lucrează la Năsăud din 2001, iar de-a lungul carierei sale a avut de-a face cu tot felul de cazuri pe care le-a tratat. „Fiind chirurg, ai şi cazuri de urologie, de ortopedie, de chirurgie plastică, de cusut tendoane, multă patologie traumatologică, accidente, amputaţii de degete. Am mai pus mâini în gips, am intervenit la fracturi şi nu a fost nicio problemă”, a spus medicul. În ceea ce priveşte cazul fetiţei de patru ani, fiind plimbată între spitalele din Năsăud, Bistriţa şi Cluj-Napoca, medicul a declarat că el a fost cel care a semnat biletul de trimitere a acesteia la Bistriţa întrucât Spitalul Năsăud nu are ortoped. „Eu nu am văzut fetiţa. Am văzut radiografia şi am făcut biletul de trimitere, l-am parafat fiindcă era caz ortopedic în care nu mă mai bag. Bunica a urcat doar în Policlinică şi i s-a făcut biletul de trimitere. Şi azi (joi - n.r.) am trimis trei fracturi”, a adăugat doctorul. Întrebat care crede el că este cauza morţii fetiţei de patru ani, Marian a răspuns: „Cred că a fost încă o patologie asociată şi nu şi-a dat nimeni seama. Nimeni nu e inconştient. Să vezi un copil într-o stare generală gravă şi să-i spui că nu are nimic, să se ducă acasă? Cine credeţi că e nebun să-i spună că nu are nimic? La o entorsă, practic, prima dată trebuie să treacă semnele inflamatorii şi după aceea se imobilizează. Fiind o chestie ortopedică, am trimis-o la un specialist. Dacă era o plagă, o coseam eu şi îi dădeam antibiotic dacă aşa consideram”. El consideră că este o problemă tristă la nivelul întregii ţări, întrucât medicii părăsesc pe capete ţara. „E drama spitalelor mici din toată ţara că nu au acoperire de medici. Se fac multe operaţii cu anestezie locală fără anestezist”, a declarat dr. Marian.

DEFICIT ALARMANT Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, a făcut cunoscut, recent, deficitul de personal din România. Astfel, dacă în 1990 profesau 55 de mii de medici, în 2012 - 41.799, la începutul anului s-a ajuns la un număr de 39.813 medici. La rândul său, premierul Victor Ponta a precizat că Sănătatea este păgubită de personal calificat. Şi la Constanţa deficitul de personal înregistrat la nivelul judeţului este unul important. Astfel, la specialitatea anestezie terapie intensivă - 10 medici, la boli infecţioase - 5 medici, medicina de urgenţă - 19 medici, medicină internă - 4 medici, neonatologie - 5 medici, pediatrie - 5 medici, recuperare medicală - 17 medici. Nici la capitolul asistenţi medicali Sănătatea nu stă prea bine. Astfel, tot la nivelul judeţului Constanţa, deficitul este de 142 asistenţi medicali şi 119 personal auxiliar.