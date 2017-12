Drama unui fost deținut, care a stat mai bine de 20 de ani după gratii

Pentru persoanele cu cazier pătat, găsirea unui loc de muncă poate însemna o adevărată luptă cu morile de vânt. Odată ieşiţi din penitenciar, foștii deținuți sunt marginalizaţi şi îşi găsesc cu greu o slujbă. Puși între a alege să moară de foame și între a ajunge din nou la închisoare, mulți recidivează, sfârşind prin a-şi recâştiga un pat în celulă. Ignoraţi de stat şi respinşi de societate, foştii deţinuţi găsesc puşcăria ca pe un loc de refugiu. O asemenea dramă trăiește și Cristian Baciu, de 43 de ani, care a ieșit din închisoare în urmă cu două săptămâni. Cristian spune că a cunoscut viaţa din penitenciar la 20 de ani, când fusese condamnat pentru prima dată. De atunci, bărbatul şi-a petrecut toată tinerețea în spatele gratiilor. ”Am făcut pușcărie din ’92, pentru că am furat. Nu sunt alcoolic, nu mă droghez, nu am violat pe nimeni... Au fost mai multe pedepse, cea mai mare a fost de șapte ani, iar ultima de trei ani”, a povestit fostul deținut. El recunoaște că mai dureros decât faptul că societatea îl respinge este că familia nu i-a fost alături. ”Dau vina pe familie. Am făcut opt clase în Basarabi, apoi am vrut să merg la liceu, să învăț o meserie, însă tatăl vitreg nu m-a lăsat. Părinții mei naturali au murit, iar eu am început să fur. Am fost prins şi condamnat. Mai am o soră, care m-a rugat să semnez un document că sunt de acord ca tatăl vitreg să vândă apartamentul. Așa am rămas și fără locuința lăsată de părinți”, s-a mai plâns Cristian Baciu. În libertate, el a constatat că trebuie să facă față singur unei realităţi greu de recunoscut. Rămas fără un acoperiș deasupra capului, bărbatul nu ştie încotro s-o apuce, iar nopţile le doarme afară, în gară.

SOLUȚIA - COMITEREA UNEI INFRACȚIUNI? Când se gândește la angajare, pesimismul creşte. ”Am fost să îmi caut de lucru la toate spălătoriile, în Portul Constanța. Aș munci orice - la măturat, la spălat de vase, să pot să câștig un ban, că nu mai vreau să mai ajung în pușcărie. E greu să nu comiţi infracţiuni în aceste condiţii. Mi-e ruşine când cer de lucru şi sunt refuzat. Risc să mă apuc iar de furat... Nu ştiu ce să mai fac... Am ajuns la disperare și mi-e frică”, s-a mai confesat bărbatul.