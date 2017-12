DRAMATIC! De ce renunță studenții la facultate? „Ovidius“, în pericol!!!

Deși în copilărie visăm să devenim medici, avocați sau polițiști, nu știm ce presupun aceste meserii și câți ani trebuie să ne pregătim pentru a urma cariera la care visăm de mici. Poate cel mai grav este faptul că mulți tineri ajung în clasa a XII-a sau chiar studenți în primul an fără să știe ce presupune cu adevărat meseria pe care și-o doresc sau, mai rău, neavând nicio idee despre ce vor să facă în viață și se trezesc studenți la o facultate care nu le place și pe care nu o duc până la capăt. Instituțiile de învățământ superior se plâng de câțiva ani de numărul mic de candidați care își doresc să devină studenți, dar și de rata mare de abandon școlar care apare în primii ani de studiu. La Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC), spre exemplu, rata de abandon școlar se situează între 5 și 35% la unele facultăți, pentru că un număr mare de tineri iau decizia să se retragă pe parcurs, asta după ce timp de un an sau doi au investit energie și bani într-o facultate. ”Problema cea mai mare nu este câți tineri devin studenți, ci faptul că după primul an apare abandonul. Rata abandonului este prea mare și de aceea trebuie să consiliem tinerii dinainte de admitere, ca să știm că cei care candidează la facultate sunt cei care își doresc acea carieră și care vor obține și diploma”, a explicat rectorul UOC, prof. univ. dr. Sorin Rugină, în cadrul unei conferințe de presă. De altfel, potrivit unei statistici mai vechi realizate de Asociația Națională a Organizațiilor Studențești din România, rata medie a abandonului în rândul celor care ar fi trebuit să termine facultatea în 2013 a fost de aproape 40%.

CAUZELE ABANDONULUI ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR

Cauzele care duc la rata atât de mare a abandonului sunt diverse, însă principalul factor este slaba informare înainte de înscrierea la o facultate, mai ales în cazul celor care abandonează în primul an de studiu. După aceea, intervine și imposibilitatea plății taxelor, în cazul celor din anul al II-lea, sau acumularea unui număr mare de restanțe din primii ani de studiu, care face imposibilă absolvirea. ”De obicei, tinerii care ajung să abandoneze sunt dintre aceia care nu au ales o facultate în mod rațional, ci au ajuns întâmplător la o anumită specializare, care nu îi atrage. Mulți dintre cei care renunță la studii sunt dintre cei care au intrat la facultate prin concurs de dosare”, a explicat, pentru ”Telegraf”, Gheorghe Raftu, coordonatorul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul UOC, instituție care realizează activități de consiliere în rândul elevilor de clasa a XII-a.

PROTOCOL PENTRU EXTINDEREA SERVICIILOR DE CONSILIERE

Pentru a reduce din abandon, UOC a semnat un parteneriat cu Asociația Elevilor din Constanța (AEC), prin care instituția de învățământ superior își dorește să ajungă mai ușor la elevi și să îi ajute în alegerea unei cariere încă din clasele a IX-a sau a X-a. ”CCOC va juca un rol foarte important în modul în care elevii din Constanța, viitori studenți, își vor alege cariera. Din păcate, o mare problemă în învățământul românesc o reprezintă lipsa orientării în carieră, pentru că în România avem un psiholog școlar la aproximativ 1.500 de elevi, lucru care face imposibil ca toți elevii să beneficieze de serviciile sale”, a declarat președintele AEC, Alexandru Manda. De asemenea, în urma protocolului, UOC îi va sprijini pe elevi în promovarea Bacalaureatului și pentru pregătirea concursului de admitere. ”UOC organizează în prezent sesiuni de pregătire, însă se vor generaliza aceste meditații pentru pregătirea examenului de Bacalaureat și pentru promovarea examenului de admitere, fiind organizate și simulări ale admiterii”, a continuat Manda. Cu toate că, în ceea ce privește numărul de candidați înscriși, UOC nu resimte mari diferențe față de anul trecut, instituția dorește să îi atragă pe elevi încă de când sunt pe băncile școlii. ”Ne dorim ca mediul academic să fie doar o punte între ceea ce învățați în gimnaziu, în liceu și drumul spre desăvârșirea voastră în carieră”, a declarat rectorul UOC.