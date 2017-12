Draxler va juca din ianuarie pentru PSG

VfL Wolfsburg şi-a dat acordul pentru transferul atacantului Julian Draxler la Paris Saint-Germain, în această iarnă, contra sumei de 36 milioane euro. Internaţionalul german în vârstă de 23 de ani, care evoluează pe ambele flancuri ale atacului, va fi primul recrut al lui PSG în această iarnă. Nu era o prioritate întărirea echipei pe acest post, ci mai curând aducerea unui atacant central, care să joace alături de Edinson Cavani, susține cotidianul francez „L’Equipe“.

Draxler, cu un potenţial incontestabil, dar cu performanţe neregulate, se va alătura unei lungi liste de jucători ofensivi ai lui PSG care evoluează pe flancuri: Lucas, Di Maria, Ben Arfa, Jese şi, în mai mică măsură, Pastore. Jese ar putea însă să părăsească PSG în această vară şi să fie împrumutat la echipa spaniolă Las Palmas, precizează sursa citată.

Fotbalistul german joacă pentru gruparea „Lupilor” de un an şi jumătate şi şi-a dorit cu orice preţ să plece încă din vară. A declarat că vrea să joace la un club de top din Europa şi a intrat în conflict atât cu conducerea, cât şi cu antrenorul actualei sale echipe. Astfel, mijlocașul german a fost puțin utilizat de tehnicianul lui Wolfsburg, Valerien Ismael, francezul oferindu-i puține șanse de a juca titular. Juventus Torino a fost cel mai aproape de a-l transfera pe Draxler în urmă cu jumătate de an. El a mai fost curtat de către Arsenal Londra, însă a decis să se mute în capitala Franței.

Produs al lui Schalke 04, Julian Draxler a fost cumpărat de Wolfsburg în schimbul a 36 de milioane de euro. Are 33 de partide şi cinci goluri în Bundesliga pentru VfL, cu care mai are contract până în 2020. El are 27 de meciuri şi trei goluri pentru naţionala Germaniei, pentru care a debutat în 2012.