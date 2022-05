Dream Theater și Foo Figters sunt câștigătorii categoriilor rock de la Grammy 2022

Dream Theatera câștigatPremiul Grammyla categoria„Best Metal Performance"(pentru piesa „The Alien"), în cadrul celei de a 64 ediții, eveniment ce a avut loc pe data de 3 aprilie 2022 în Nevada, Las Vegas.

Video:https://www.facebook.com/dreamtheater/videos/1597662373923201/

Vă reamintim faptul că formațiaDREAM THEATERva ajunge laArenele Romane din București, pe 29 mai 2022, în cadrul turneului "Top Of The World Tour – Europe 2022", pentru a prezenta live publicului din România noul produs discografic intitulat„A View From The Top Of The World",material lansat pe 22 octombrie 2021, prin InsideMusic.

Invitatul special în cadrul turneului este artistul canadianDEVIN TOWNSEND.

Evenimentul este organizat de Promusic Events și Maximum Rock, recomandat de Rock FM.

Foo Fighters(formație câștigătoare a12 premii Grammy la ediţiile precedente) a câştigat toate categoriile la care a fost nominalizată.Dupădecesulcolegului lor Taylor Hawkins, formația și-a anulat și apariția la Premiile Grammy, niciun reprezentant al trupei nefiind prezent pentru a-și ridica premiile.

Best Rock Performance:

AC/DC / „Shot in the Dark"

Black Pumas / „Know You Better (Live From Capitol Studio A)"

Chris Cornell / „Nothing Compares 2 U"

Deftones / „Ohms"

CÂȘTIGĂTOR– Foo Fighters / „Making a Fire"

Best Metal Performance

Deftones / „Genesis"

CÂȘTIGĂTOR – Dream Theater / „The Alien"

Gojira / „Amazonia"

Mastodon / „Pushing the Tides"

Rob Zombie / „The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition)"

Best Rock Song

Weezer / „All My Favorite Songs"

Kings of Leon / „The Bandit"

Mammoth WVH / „Distance"

Paul McCartney / „Find My Way"

CÂȘTIGĂTOR –Foo Fighters / „Waiting on a War"

Best Rock Album

AC/DC /Power Up

Black Pumas /Capitol Cuts – Live From Studio A

Chris Cornell /No One Sings Like You Anymore, Vol. 1

CÂȘTIGĂTOR – Foo Fighters /Medicine at Midnight

Paul McCartney /McCartney III

Best Alternative Music Album

Fleet Foxes /Shore

Halsey /If I Can't Have Love, I Want Power

Japanese Breakfast /Jubilee

Arlo Parks /Collapsed in Sunbeams

CÂȘTIGĂTOR –St. Vincent /Daddy's Home