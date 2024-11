Dream Theater va concerta la Sibiu în prima zi a festivalului ARTmania

Dream Theater va concerta la Sibiu în prima zi a festivalului, pe 25 iulie. După aproape 25 de ani de la singurul lor concert în România, Dream Theater se întorc în formula clasică, cu legendarul Mike Portnoy la tobe, recunoscut drept unul dintre cei mai mari toboșari din lume.

„Mike Portnoy, toboșarul și fondatorul trupei, recent revenit “acasă” după 15 ani, alături de chitaristul John Petrucci, solistul James LaBrie, basistul John Myung și claviaturistul Jordan Rudess vor cânta pentru publicul român în Piața Mare din Sibiu.

Înființat în 1985 de către trei studenți la prestigiosul colegiu de muzică Berklee – basistul John Myung, chitaristul John Petrucci și bateristul Mike Portnoy –DREAM THEATER este grupul muzical care s-a impus ca port – stindard al sonorităților progressive în lumea metal.

Stabiliți în New York, acești muzicieni au adus, mai mult decât oricare alții, în atenția iubitorilor de muzică mai agresivă, un stil compozițional plin de schimbări de tempo, măsuri mixte, modulații surprinzătoare și structuri complexe, toate acestea fără a renunța la elementele definitorii pentru metal.

Dream Theater are trei nominalizări GRAMMY, un premiu GRAMMY în 2022 pentru piesa „The Alien” la categoria „Cea mai bună performanță metal” și peste 15 milioane de albume vândute. Albumul lor de referință din 1992, „Images & Words”, a primit certificarea de aur și a fost inclus pe lista „100 Greatest Metal Albums of All-Time” de la Rolling Stone. Revista Guitar World a clasat următorul album, Awake (1994), drept #1 în topul „Superunknown: 50 Iconic Albums That Defined 1994”, în timp ce „A Change of Seasons” (1996) a fost difuzat pe NBC în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă din 2002”, transmit cei de la ARTmania.

Anul 2025 aduce o dublă sărbătoare la ARTmania Festival: festivalul își celebrează majoratul, iar legendara trupă Dream Theater va marca 40 de ani de activitate pe scena din Piața Mare din Sibiu, între 25 și 26 iulie.

ARTmania Festival este primul eveniment din România care a îmbinat arta cu muzica rock și a devenit un simbol al culturii contemporane. Cu un concept unic, festivalul a adus publicului nu doar concerte, ci și expoziții, lansări de carte și proiecții de film. Piața Mare din Sibiu, cu istoria și atmosfera sa unică, a devenit scena festivalului.