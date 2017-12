Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului (DGASPDC) Constanţa au prezentat, în cursul zilei de ieri, rezultatele obţinute în urma derulării, timp de 18 luni, a proiectului „Dreptul de a fi obişnuit”. Programul, realizat în parteneriat cu Fundaţia „Estuar” şi finanţat cu fonduri europene, a avut ca scop crearea unui serviciu social complex de integrare a adulţilor cu probleme de sănătate mintală în comunitate. „Numărul de persoane care suferă de afecţiuni mintale creşte alarmant de la an la an. Noi încercăm să venim în sprijinul lor şi să evităm pe cît posibil internarea în unităţi sanitare specializate. În acest scop, cei 250 de beneficiari ai proiectului au participat la diverse activităţi de integrare în societate, cum ar fi dansul, sportul, arta decorativă sau cea culinară”, a declarat consilierul superior din cadrul Compartimentului Strategii, Programe al DGASPDC, Marin Ristea. În ciuda faptului că mulţi dintre adulţii cu probleme psihice deţin diplome de calificare pentru diferite profesii, afecţiunea de care suferă face ca păstrarea unui loc de muncă să fie imposibilă. Din acest motiv, începînd cu data de 1 august proiectul „Dreptul de a fi obişnuit” va continua cu un program de dezvoltare de competenţe profesionale. „Timp de un an, beneficiarii noului program vor putea să se perfecţioneze în domenii precum arta decorativă, turism (bucătar, barman, ospătar), comerţ, activităţi tehnice şi gospodăreşti (pot face curăţenie sau pot întreţine anumite spaţii), grădinărit şi animatori. Ei vor putea alege un singur domeniu în care să se specializeze”, a declarat directorul executiv al Fundaţiei „Estuar”, Iulia Buzan. În ceea ce priveşte finanţarea noului proiect, aceasta se va realiza atît din fonduri europene cît şi din fonduri de la autorităţile publice locale sau de la diverşi sponsori. În prezent, în judeţul Constanţa sînt peste 3.000 de persoane cu probleme de sănătate mintală.