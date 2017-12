Dreptul de administrare a acţiunilor statului la Rompetrol trece la MEC

Transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială \"Rompetrol Rafinare\" – SA către Ministerul Economiei şi Comerţului (MEC), prin OPSPI, a fost aprobată ieri în plenul Senatului cu 43 de voturi \"pentru\", un vot contra şi 12 abţineri. La adunările generale ale acţionarilor Rompetrol, Ministerul Finanţelor a participat şi a votat, iar luarea deciziilor a întâmpinat, uneori, dificultăţi, datorită faptului că ministerul nu are atribuţii specifice în domeniul de activitate al societăţii, astfel că se impune transmiterea dreptul de administrare a acţiunilor statului de la Rompetrol datorită la MEC, care are experienţă ca acţionar al statului la societăţi cu acelaşi obiect de activate ca Rompetrol Rafinare, motivează Guvernul Ordonanţa de urgenţă 30/2012. În aceeaşi OUG se prevede că transferul Societăţii Comerciale \"Sanevit 2003\" – SA Arad şi acţiunilor aferente deţinute în numele statului de la Ministerul Sănătăţii şi AVAS la Ministerul Economiei pentru că \"se va realiza o mai bună exercitare a calităţii de acţionar al statului\" şi se va putea realiza privatizarea companiei. \"Din adresele transmise de directorul Sanevit s-au primit scrisori de intenţie privind cumpărarea societăţii. Ţinând cont de faptul că MS nu are personal de specialitate, privatizarea Sanevit e posibilă prin experienţa OPSPI, instituţie în subordinea MEC\", spune Guvernul. Senatul e prima camera sesizată.