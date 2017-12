Dreptul la o familie permanentă pentru orice copil, garantat prin Constituţie

Asociaţia \"Ador Copiii\" a propus Forumului Constituţional introducerea a două articole care prevăd garantarea prin Constituţie a dreptului la o familie permanentă pentru orice copil şi obligaţia autorităţilor publice să asigure condiţii pentru respectarea acestui drept. Reprezentanţii asociaţiei au înaintat Forumului Constituţional propunerea introducerii în Constituţie a celor două noi articole, în secţiunea Familia şi secţiunea Protecţia Copiilor şi a Tinerilor. Potrivit unuia dintre articolele propuse, \"fiecare copil, aflat sub o măsură specială de protecţie, are dreptul la o familie permanentă, indiferent de etnie, vârstă, sex sau stare de sănătate\". În celălalt articol se arată că \"autorităţile publice au obligaţia să contribuie la asigurarea condiţiilor pentru respectarea dreptului copiilor părăsiţi la o familie permanentă, indiferent de etnie, vârstă, sex sau stare de sănătate\". Organizaţia neguvernamentală consideră că dreptul la o familie permanentă trebuie să fie un drept fundamental al copiilor părăsiţi, iar respectarea lui ar duce la scăderea costurilor de îngrijire pentru fiecare copil instituţionalizat suportate de la bugetul de stat, dar şi a numărul de copii blocaţi în sistemul de protecţie socială. În plus, o astfel de măsură ar asigura dezvoltarea copiilor integraţi în familii permanente la adevăratul lor potenţial şi aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul adopţiei interne, în beneficiul copiilor părăsiţi, susţin reprezentanţii asociaţiei. Procedurile de revizuire a Constituţiei României se vor desfăşura pe parcursul acestui an şi se vor finaliza cu un referendum. Forumul Constituţional reuneşte organizaţiile societăţii civile, cetăţeni, universităţi, comunităţi locale, precum şi alte organizaţii interesate, activând în colaborare cu Comisia Comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei. Acesta va aborda la nivel naţional temele constituţionale într-un cadru de dezbatere care să unifice şi să pună în valoare sfera competenţei în materie (dreptul constituţional sau ştiinţele sociale) cu sfera opiniilor şi opţiunilor civice şi individuale. Asociaţia \"Ador Copiii\" este acreditată de Oficiul Român pentru Adopţii şi desfăşoaă activităţi de consiliere pentru familiile din România care îşi doresc să adopte un copil, promovând totodată şi drepturile copilului.