Dreptul lui Barack Obama de a fi preşedinte, contestat la Curtea Supremă

Doi avocaţi americani contestă la Curtea Supremă a SUA dreptul lui Barack Obama de a fi preşedinte. Phillip Berg, din Pensylvania şi Leo Donofrio, din New Jersey, contestă în două acţiuni separate că Barack Obama s-ar fi născut pe teritorul american. Potrivit Constituţiei, la articolul II, secţiunea 1, se stipulează că nicio persoană, cu excepţia unui cetăţean născut în SUA, nu poate fi preşedinte. Philip Berg susţine că circumstanţele naşterii preşedintelui ales sînt confuze, în condiţiile în care acesta s-ar putea să se fi născut în Kenya. Mama lui Barack Obama, susţine Berg, a ajuns în Hawaii abia după cîteva săptămîni, pentru a înregistra naşterea. Echipa de campanie a lui Barack Obama a prezentat primăvara aceasta certificatul de naştere original al acetuia, eliberat de autorităţile din Hawaii, însă autenticitatea documentului este contestată şi în momentul de faţă. Leo Donofrio, pe de altă parte, afirmă că nu contează dacă Barack Obama s-a născut în SUA, fiindcă statutul său de cetăţean american prin naştere este oricum pus la îndoială de faptul că tatăl său era kenyan şi nu american. În plus, oficialii din New Jersey pe care avocatul Leo Donofrio i-a consultat nu l-au convins că pe buletinele de vot pot fi înscrise exclusiv persoanele care îndeplinesc toate condiţiile de a candida. În acest sens, este cunoscut Roger Calero, candidat în 2004 şi anul acesta la prezidenţiale, născut în Nicaragua. Acesta a putut candida, deşi nu este eligibil pentru funcţia de preşedinte. Mai concret, Constituţia nu stipulează că cetăţenii americani născuţi pe teritoriul altor state nu ar avea dreptul de a candida.

De-a lungul campaniei s-a vehiculat că nici Barack Obama şi nici John McCain nu îndeplinesc condiţiile pentru a conduce SUA. John McCain a fost contestat pe motiv că s-a născut în aşa-numita Panama Canal Zone, controlată de americani. Tribunalele locale au respins pe rînd contestaţiile. Respinsă a fost şi acţiunea fostului candidat la preşedinţie Alan Keyes, care cerea în instanţa californiană, la două săptămîni după alegeri, dovezi că Barack Obama este american prin naştere.

Nici nu a fost instalat la putere şi problemele cu care se confruntă Barack Obama sînt multiple. Secretarul de Stat american, Condoleezza Rice, a indicat că îi va lăsa preşedintelui american ales sarcina de a decide dacă SUA vor deschide o reprezentanţă diplomatică limitată la Teheran. Făcînd o comparaţie cu reprezentanţa pe care SUA o au la Havana, în pofida relaţiilor diplomatice oficiale cu Cuba, Condoleezza Rice a insistat asupra faptului că această misiune la Teheran ar fi destinată dezvoltării contactelor directe cu populaţia iraniană şi, în special, emiterii de vize pentru iranienii care vor să meargă în SUA. Însă actualitatea internaţională, în special războiul din Georgia din luna august, a deturnat atenţia administraţiei şi a împiedicat-o să ducă proiectul pînă la capăt. Totodată, Condoleezza Rice a afirmat că Departamentul de Stat ar fi pe mîini bune dacă Hillary Clinton ar fi numită la conducerea diplomaţiei americane. Conform apropiaţilor lui Obama, nominalizarea lui Hillary Clinton ar trebui să intervină la începutul săptămînii viitoare.

Pe de altă parte, site-ul de Internet al echipei de tranziţie a preşedintelui ales, care invită vizitatorii să îşi împărtăşească punctele de vedere referitor la sistemul american de sănătate, a înregistrat sute de comentarii în mai puţin de 24 de ore. Siteul change.gov a adăugat marţi seară o secţiune nouă intitulată Participaţi la discuţii, care cere vizitatorilor să răspundă întrebării Ce vă îngrijorează cel mai mult referitor la sistemul de sănătate al ţării noastre?. Pentru a angaja discuţii, site-ul propune un clip în care două femei din cadrul echipei de tranziţie, responsabile cu politica de sănătate a lui Barack Obama, cer vizitatorilor să îşi trimită comentariile. Miercuri, peste 1.500 de comentarii fuseseră postate pe site, vizitatorii avînd posibilitatea de a se pronunţa pentru sau împotriva unei opţiuni. Cel mai citit comentariu a fost al unui vizitator care se pronunţa în favoarea unui sistem care pune un accent mai puternic pe prevenirea îmbolnăvirilor. Echipa de tranziţie a lui Barack Obama a declarat că prin această dezbatere online încearcă să obţină reacţii spontane cu privire la priorităţi şi să creeze grupuri de opinie referitor la aceste probleme, fiind exprimate multe idei bune şi avînd loc discuţii interesante. Barack Obama a promis o administraţie mai deschisă şi transparentă, iar acestă dezbatere este primul demers în acest sens.