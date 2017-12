Drepturile asupra catalogului Beatles, un obiectiv pe termen lung pentru Paul McCartney

Potrivit legii drepturilor de autor din SUA, în anul 2018, fostul membru al trupei Beatles ar putea să îşi recapete drepturile asupra catalogului cîntecelor trupei, deţinute în prezent de moştenitorii cîntăreţului Michael Jackson. Sir Paul McCartney, în vîrstă de 76 de ani şi John Lennon, decedat în 1980, autorii celor mai multe dintre piesele Beatles, au pierdut drepturile legale asupra acestui catalog, pe măsură ce trupa se destrăma. Aceştia au continuat să primească bani din drepturile de autor, dar au pierdut, în anii care au urmat, drepturile pentru exploatarea comercială a celor mai multe dintre piesele Beatles, în urma unor contracte de licenţă. Drepturile de autor asupra acestor piese au revenit, în cele din urmă, lui Michael Jackson, iar acest catalog care cuprinde peste 250 de piese ale trupei Beatles reprezintă piesa de rezistenţă a companiei Sony/ATV Music Publishing, un joint-venture cu drepturi egale între regretatul rege al muzicii pop, decedat pe 25 iunie şi Sony Corporation.

Legea drepturilor de autor din 1976 din SUA le oferă compozitorilor pieselor ocazia să îşi recapete drepturile de autor asupra cîntecelor înregistrate înainte de 1978, după expirarea a două termene consecutive de cîte 28 de ani, după 56 de ani. Acest lucru înseamnă că drepturile legale asupra pieselor Beatles înregistrate în 1962 vor putea fi retrocedate, pe teritoriul SUA, în anul 2018, iar cele asupra pieselor compuse în 1970, în anul 2026. În cazul lui John Lennon, asasinat în 1980, drepturile de autor asupra catalogului Lennon-McCartney pentru piesele compuse în 1962 au devenit eligibile pentru retrocedare în 1990, iar cele asupra pieselor compuse în 1970 au devenit eligibile în 1998. Diverse surse susţin că Sony/ATV Music Publishing a încheiat o înţelegere cu văduva lui John Lennon, Yoko Ono, înainte de încheierea acestor termene, pentru ca ea să aibă drepturi asupra acestor piese pe toată durata contractului de drepturi de autor. John Lennon, a cărui avere a depăşit 737 de milioane de dolari, potrivit unui articol din luna aprilie a publicaţiei britanice “Sunday Times” şi Paul McCartney şi-au pierdut drepturile comerciale asupra pieselor Beatles încă din perioada în care membrii trupei continuau să cînte şi să înregistreze împreună, în 1969.

Catalogul deţinut de Sony/ATV Music Publishing conţine toate piesele înregistrate sub numele Beatles de John Lennon şi Paul McCartney, cu excepţia a cinci materiale: faţa A şi faţa B a primului single Beatles lansat în Marea Britanie, “Love Me Do / P.S. I Love You”, drepturi deţinute de Paul McCartney, “Please Please Me / Ask Me Why” (drepturi administrate de Universal Music) şi “Penny Lane” (drepturi deţinute de Catherine Holmes a Court, fiica unui miliardar australian). Între timp, compania Sony/ATV Music Publishing a adoptat o strategie agresivă de exploatare a drepturilor comerciale asupra catalogului Beatles. Acordul încheiat cu MTV Networks pentru lansarea jocului video “The Beatles: Rock Band” este doar primul pas din acţiunile viitoare anunţate de companie.