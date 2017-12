Drepturile musafirului nepoftit

Chiar dacă poartă nume diferite, neamul prost, despre care am vorbit ieri, are multe puncte comune, în materie de nărav şi apucături, cu musafirul nepoftit. Uneori, în situaţii limită, între cele două grupări diferite se încheagă alianţe de conjunctură. Dacă muşchii lui vor, cu orice preţ, la mare, în varianta generalizată de conjugarea verbului “a năvăli”, musafirul nepoftit este de neoprit. Dacă îl dai pe uşă afară, dumnealui intră pe geam. Deloc întâmplător, este geamgiu de meserie. Au fost cazuri când, pus într-o situaţie imposibilă, musafirul nepoftit a montat la repezeală geamuri, reuşind, în cele din urmă, să se instaleze în casa de vacanţă a unor cunoscuţi. Musafirul nepoftit este un tip tenace. Chiar dacă gazda se află imobilizată la pat, în urma unui accident stupid pe scările din interiorul casei sale, musafirul nepoftit este surd şi orb. Dacă reuşeşte să pătrundă în incinta sa, zbierând cât îl ţin bojocii, cu greu mai poate fi scos afară! Şi, dacă, totuşi, apuci să-l azvârli peste gard, atunci, s-ar putea să te bărbierească diverse ONG-uri. La această oră, există deja o asociaţie specializată în apărarea drepturilor musafirului nepoftit. Dacă citeşti toate capitolele, te apucă bâţul! Avocaţii musafirului nepoftit au inclus câteva clauze de-a dreptul mortale. Fiind vorba de o fire extrem de sensibilă, se recomandă un comportament părintesc în preajma musafirului nepoftit, care nu trebuie să fie îmbrâncit sau zgâlţâit. Este cunoscută tuturor pofta de mâncare ieşită din comun a personajului nostru. Dacă “îngurcitează” ceva uşor, nu trebuie oprit. Musafirul nepoftit are un tupeu ieşit din comun. Se trânteşte în mijlocul patului, cu pantofii sub pernă, şi vrea să fie servit la cleşte. Ca şi neamul prost, musafirul nepoftit dă buzna peste tine! Nici măcar nu te întreabă dacă ai sau nu ai chef de musafiri! Îţi zice de la obraz câte zile vrea să stea şi ce doreşte să servească în cuprinsul unui meniu complet, dimineaţa, la prânz şi seara. Când mănâncă, folosindu-şi braţele din dotare, musafirul nepoftit seamănă cu o caracatiţă. Nu încercaţi să-l daţi afară din casă înainte de expirarea timpului regulamentar de vacanţă. Într-o astfel de situaţie, vădit conflictuală, gazda pierde întotdeauna. Foarte multe situaţii dramatice de acest gen au ajuns la CEDO. Musafirul nepoftit este un contestatar vehement al teoriei conform căreia suntem o ţară ospitalieră. Conform statisticilor sale personale, a scăzut drastic consumul de pâine tip colăcei şi de sare. Indicatorul ne arată clar că numărul celor care ne vizitează ţara este într-o continuă scădere, chiar dacă pâinea şi sarea au fost înlocuite cu gogoşile pedeliste cu magiun. Musafirul nepoftit stă tot timpul încordat, gata de atac. Dacă uiţi poarta deschisă, rişti să-i dai o şansă în plus îndividului. Musafirul nepoftit are capacitatea de a popula orice spaţiu, fiind călit, el cu tot neamul lui, în bătălia de la Verdun. Prea puţin obişnuit cu bunul simţ, şi-a dedicat întreaga existenţă bagajelor…