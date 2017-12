Drepturile salariale obţinute în instanţă de profesori, plătite din Fondul de rezervă al Guvernului

20:33:09 / 24 Septembrie 2014

O VRAJEALA ELECTORALA

In sedinta de guvern nu s-a adoptat ordonanta aceasta. E o minciuna sfruntata! Daca nu credeti cautati. In Monitorul Oficial din 23 s-au publicat 2 ordonante adoptate luni , in MO de azi nici una. Ordonanta asta nu exista. Prosteala pe fata. Prosti am fi sa mai credem manipularea asta grosolana!