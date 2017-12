Drepturile salariale pentru personalul civil și militar din MApN, asigurate în conformitate cu HG 1/2017

08:57:50 / 12 Martie 2017

si-au sucit mintile

Unde sint nepotii lui mos Teaca sa ,,descifreze''acest comunicat oficial dat de MAN?Pai mai daunazi erau unii racani care indemnau la revolta in urma unei stiri ca nustiu ce general finantist se opune uni hotariri legale.Ca sa te ,,revolti''la o stire ,,fake''ca militar ,inseamna ca undeva, ceva nu este in ordine.Si semne de intrebare sint multe.Oare armata romana s-a transformat in ,,trupa pretoriana''? Generalii au inceput sa devina ,,yesmans''in fata politicului?Ofiterii au rupt legatura cu trupa?Trupa este asa de prost pregatita profesional si dezastros educata incat sa-si injure si sa-si conteste comandantii si sefii in urma unor zvonuri ?Nu zic sa se treaca la armata oblgatorie,dar cel care vrea sa se angajeze in armata,sa nu fie convins prin marketing militar ,poze frumoae,uniforme frumoase,miss-uri cu zimbet provocator si militari cu ghiocei la arma.Nu neneaca!Instructie la catarama 2-3luni .Cine rezista ,rezista ,Cine nu,la revedere,pleaca singur .Acum fac instructie in clase de specialitate,pe planse,video,limbi straine,program de 8ore,bani de buzunar,mancarica mai buna decat o are acasa,Si, cand vine la locul de munca vede ca lucrurile sunt altfel ,si, demisioneaza.Fara sa-l coste nimic cele 2-3 luni de ,,placeri''.Cel mai tare este la astia de la marina.Fac pregatire la uscat ,,la asa zisa ..scoala de aplicatie''si cand merg la nave vad ca au rau de mare,au ameteli,sufera de claustrofobie,nu suporta zgomotul motoarelor,au rau de inaltime .Nu ar fi rau ca dupa anumiti ani de serviciu,angajatilor militari sa li se asigure si o calificare pe care sa o practice in viata civila fara a mai urma cursuri in viata civila,'navigatori nebrevetati si brevetati,soferi,escavatoristi,agenti de paza,instructori,etc,O simpla verificare ,confirmarr,la locul de munca cred ca va fi suficient.Si e bine de stiut ;Democratia militara nu trebuie confundata cu democratia strazii.Structura militara nu trebuie confundata cu gruprile de protestatari din piata chiliei.Cei care indeamna la nesupunere a ordinilor legale,mai bine i-ati trimite la vatra.