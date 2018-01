Drew Barrymore îşi împrumută vocea unei căţeluşe chihuahua

Comedia cu animale vorbitoare, intitulată „South of the Border”, se anunţă un succes de încasări încă de pe acum, după ce s-a dat publicităţii distribuţia de excepţie din care fac parte Drew Barrymore, Andy Garcia, Salma Hayek sau Placido Domingo. Filmul spune povestea unei căţeluşe chihuahua din Beverly Hills, pe nume Chloe, rol interpretat de Drew Barrymore, obişnuită să se plimbe într-o geantă. Numai că în timp ce se află în Mexic, în vacanţă alături de stăpînii săi, căţeluşa se pierde şi se vede nevoită să apeleze la prietenii săi canini pentru a o ajuta să ajungă acasă. De altfel, Drew Barrymore are experienţă în a-şi împrumuta vocea, în trecut, vocea sa ilustrînd pelicule precum “Curious George” sau serialul de televiziune “Family Guy”.

Andy Garcia îţi va împrumuta vocea unui ciobănesc german, care a fost concediat din poliţie, pentru că şi-a pierdut mirosul, iar Salma Hayek va fi spiritul care o ajută pe Chloe să-şi găsească adevărata origine. Producţia Walt Disney Pictures va fi regizată de Raja Gosnell.