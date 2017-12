Drew Barrymore renunþã la comedii

În cel mai recent film al sãu joacã rolul unei adolescente cu aptitudini vocale, iar pentru a promova o astfel de poveste Drew Barrymore a ales sã facã o super impresie. Actriþa de 32 de ani, pe care bineînþeles cã nu-i aratã, s-a prezentat la premiera filmului "Music And Lyrics" de la Los Angeles într-o rochie în stil oriental, la care a asortat bijuterii ºi o coafurã elegante. Este destul de rar cînd actriþa abordeazã o imagine studiatã, preferînd de obicei þinutele casual. Drew Barrymore nu a fost însã singura prezenþã spectaculoasã, fiind urmatã pe covorul roºu de partenerul sãu de filmare Hugh Grant. La rîndul sãu, actorul britanic s-a prezentat în formã de zile mari la care s-ar pãrea cã contribuie cel mai mult iubita sa, Jemima Khan.

Încîntatã de atenþia care i se acordã, Drew Barrymore, una dintre cele mai curtate actriþe de la Hollywood a promis cã Music And Lyrics este ultima comedie romanticã pe care o va juca. Actriþa simte cã poate mai mult ºi îºi va îndrepta atenþia pe viitor spre roluri dramatice. "Vreau sã fiu mai degrabã femeie decît o tînãrã femeie. Aºa cã a venit timpul sã spun La revedere rolurilor în comedii romantice. Slavã Domnului!", a declarat Drew Barrymore în a cãrei filmografie se numãrã comediile "Never Been Kissed", "50 First Dates", "Duplex" sau "Wedding Singer".

Nici eticheta de cea mai doritã femeie singurã de la Hollywood nu o mulþumeºte pe actriþã, care este mai degrabã entuziasmatã de nou regãsita sa libertate. Drew Barrymore a pus capãt recent relaþiei sale cu bateristul trupei The Strokes, Fabrizio Moretti. S-ar pãrea totuºi cã tînãra vedetã nu preferã cîtuºi de puþin traiul solitar, fiindu-i atribuitã o aventurã cu actorul Zach Braff.