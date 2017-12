Drew Barrymore se converteşte la iudaism

Actriţa americană Drew Barrymore se va converti la iudaism şi intenţionează să o crească şi pe fiica ei în credinţa iudaică. Pentru a putea să se convertească la iudaism, Drew Barrymore va trebui să renunţe la tatuajele sale, pe care le va înlătura pe cale chirurgicală. Actriţa va apela la o dureroasă intervenţie cu laser pentru a scăpa de cele şase tatuaje pe care le are pe trup şi care includ o floare pe coapsă şi un fluture pe abdomen, informează thesun.co.uk. Actriţa în vârstă de 37 de ani, care avea în trecut reputaţia unei petrecăreţe, s-a căsătorit în iunie 2012 cu consultantul în artă Will Kopelman şi urmează să se convertească la iudaism, religia soţului ei. Potrivit unor surse, Drew Barrymore intenţionează să o crească pe fiica în vârstă de patru luni a cuplului, Olive, în credinţa iudaică, o religie care interzice tatuarea trupului. \"S-a maturizat şi acum a devenit conservatoare\", a declarat o sursă. Drew Barrymore este actriţă şi producătoare de film, ea apărând pentru prima oară în faţa camerelor de filmat pe când avea doar 11 luni. Barrymore a debutat în cinematografie în 1980, în filmul \"Eveniment periculos/ Altered States\", câştigându-şi celebritatea cu rolul din \"E.T.\" şi devenind cel mai cunoscut copil din lumea actorilor. Ea a ales ulterior să îşi dezvolte cariera actoricească cu roluri de comedie. După o serie de filme mai puţin cunoscute, Drew Barrymore a apărut în câteva pelicule care s-au bucurat de succes, precum seria \"Îngerii lui Charlie\", \"Chihuahua de Beverly Hills\" şi \"Despre bărbaţi şi nu numai\". A câştigat un premiu Globul de Aur pentru rolul din \"Grey Gardens\" (2009). Deţinătoare a unei stele pe celebrul Hollywood Walk of Fame, Barrymore a apărut pe coperta revistei People în numărul din 2007 dedicat celor mai frumoase femei din lume.