Drew Barrymore trece la iudaism

Actriţa şi regizoarea americană Drew Barrymore se va converti la iudaism, pentru a se căsători cu logodnicul ei, Will Kopelman. În vârstă de 37 de ani, actriţa americană, care este însărcinată cu primul ei copil cu Will Kopelman, un consultant în artă în vârstă de 34 de ani, doreşte să se convertească la iudaism înainte de căsătorie. ”Urmează nişte cursuri de religie iudaică. Face acest lucru pentru Will şi pentru familia lui”, a declarat o sursă. Drew Barrymore şi Will Kopelman intenţionează să se căsătorească printr-o ceremonie evreiască intimă, ce va fi organizată în următoarele luni. Will Kopelman a cerut-o de soţie pe actriţa americană de Crăciun şi, potrivit unei alte surse, niciunul dintre cei doi parteneri nu era la curent, în acel moment, cu existenţa bebeluşului. Dacă se va căsători, acesta va fi cel de-al treilea mariaj pentru Drew Barrymore. Aceasta a fost căsătorită cu actorul de comedie Tom Green, în perioada iulie 2001 - octombrie 2002 şi cu proprietarul unui bar, Jeremy Thomas, în perioada martie 1994 - februarie 1995.